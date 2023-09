Fin de la grève pour les chauffeurs d’Autobus Campeau

En grève depuis le 3 mai dernier, les chauffeurs d’Autobus Campeau ont entériné lundi la dernière offre patronale et pourront ainsi reprendre la route.

Les 100 chauffeurs d'autobus scolaires représentés par le Syndicat des Teamsters ont ainsi entériné à 93% une convention collective de six ans avec leur employeur, lors d'une assemblée syndicale qui s’est tenue à Gatineau, en Outaouais.

Ces chauffeurs ont obtenu une hausse substantielle de leur salaire, qui passera à plus de 26 $ de l'heure dès l'automne. Ce montant sera garanti pour les années à venir en raison d'une clause d'indexation.

Autobus Campeau est responsable du transport des élèves dans la ville de Gatineau et des environs.

Cette entente marque la fin d'une vague de grèves de chauffeurs d'autobus Teamsters au sud du Québec qui a eu lieu ces derniers mois.

«De nombreux contrats seront à renégocier ailleurs au Québec dans les prochains mois, et notre message est clair: nous ferons tout en notre pouvoir pour nous assurer que tous les chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaires Teamsters au Québec gagnent un salaire et des conditions de travail qui reflètent l'importance de leurs responsabilités », a déclaré Denis Ouellette, agent syndical responsable des négociations dans la région de l'Outaouais.