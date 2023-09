Front commun: la FTQ manifeste devant l’hôpital Maisonneuve-Rosemont

Alors que la FTQ manifeste mardi devant l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) déplore l’échec de la médiation.

Les membres du Front commun affiliés de la FTQ, en pleines négociations, comptent observer mardi à partir de midi un rassemblement devant l’hôpital Maisonneuve-Rosemont pour soutenir le personnel de l’établissement hospitalier.

«Ce que nous propose le gouvernement, 9 % de hausse salariale sur 5 ans, est inacceptable et insultant, alors que [...] la solution à l'attraction et la rétention du personnel passe par de bonnes conditions d'exercices d'emplois et des salaires», a déclaré mardi la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Pour leur part, les quelque 25 000 membres du SPGQ, sans contrat de travail depuis avril, n’ont pas noté de progrès, depuis la nomination de la médiatrice en juin dernier, dans les négociations sur le télétravail, la sous-traitance, le régime de retraite et les assurances collectives.

Québec a proposé une hausse salariale de 9 % sur 5 ans et un montant forfaitaire de 1000 $, ce qui est nettement en dessous des attentes du syndicat qui fait remarquer que les prix des aliments ont grimpé de 20 % à l’épicerie.

Le SPGQ ne s’explique pas que les ministres touchent 53 000 $ de plus par an et que les députés sont les mieux payés au pays avec une hausse de 30 %, alors que le Conseil du trésor se borne à offrir moins de 2 % par an au personnel professionnel.

En persistant à sous-payer son personnel professionnel, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) n'arrive plus à combler des centaines de postes ni à retenir son personnel, met le public à risque de limiter son accès à des services publics essentiels, selon le syndicat.