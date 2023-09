Football: Antonio Brown aurait voulu sortir une arme à feu contre des joueurs

Le controversé Antonio Brown continue de susciter l’attention pour les mauvaises raisons à l’extérieur des terrains, car il se trouve au centre d’allégations de menaces à l’endroit de trois joueurs de son équipe de l’Arena Football League, l’Empire d’Albany.

D’après ce qu’a rapporté le réseau ESPN, l’homme de 35 ans a évoqué l’idée de se servir d’une arme à feu lors d’une discussion plutôt corsée. Ses interlocuteurs exigeaient des explications quant à la décision de l’Empire de supprimer rapidement un message en l’honneur d’un ancien coéquipier décédé.

L’un des athlètes concernés, Darius Prince, a décrit la scène en ces termes : «AB a jeté un coup d’œil en direction de Ryan [Larkin] et lui a dit : "hé, tu as encore l’AR [un fusil semi-automatique] dans la voiture? Va la chercher." Je me suis dit que ce gars-là n’allait pas marcher après nous avoir menacés. Par la suite, les choses se sont calmées et nous avons eu un entretien. Il reste que la vérité, c’est qu’il nous a menacés en demandant à son adjoint de cueillir son arme.»

La ligue a chassé l’Empire de ses rangs en juin, trois mois suivant son acquisition par l’ex-receveur de passes, puisque le club accusait un retard important dans le paiement de ses droits de membre.

Brown a disputé son dernier match dans la NFL en 2021, avec les Buccaneers de Tampa Bay. Ceux-ci l’ont libéré après qu’il eut subitement enlevé son équipement au beau milieu d’un match et pris le chemin du vestiaire. Plus tôt cette année, il a fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour ne pas avoir payé la pension alimentaire de sa fille. Dans l’histoire récente, il a été notamment poursuivi pour l’achat de bijoux non payés et a eu des démêlés avec quelques joueurs, dont Tom Brady, qu’il a visé sur les réseaux sociaux.