Il prend la victime pour un loup-garou : «la drogue, c’est “tarminé”», lance le juge à l’accusé

Le jeune homme qui a tué un quinquagénaire en croyant avoir affaire à un loup-garou, sous l’influence de champignons magiques, à Sainte-Foy, a échappé à une peine pour adultes après avoir été longuement sermonné par le juge, mardi.

«La drogue, c’est “tarminé”. T-a-r-m-i-n-é, tarminé. On se comprend bien?», s’est exclamé le juge de la Cour supérieure François Huot, aux représentations sur la sentence au palais de justice de Québec.

«Vous avez une opportunité en or qui vous est offerte aujourd’hui. Saisissez-là, parce que la chance que vous avez aujourd’hui, vous n’en aurez pas d’autres semblables dans le futur», a poursuivi le magistrat en regardant le jeune homme droit dans les yeux.

Malgré la gravité du geste, un rapport d’assujettissement a recommandé qu’il soit traité sous le système de justice pénale pour les adolescents, en raison des circonstances et des chances de réhabilitation. Il avait 17 ans lors des faits.

La «maudite drogue»

Le jeune prévenu, qui a maintenant 20 ans, évite donc une peine aux adultes, qui aurait pu le conduire en prison pour de nombreuses années. Il avait plaidé coupable en mai à une accusation réduite d’homicide involontaire.

Le juge l’a condamné à une probation de deux ans, durant laquelle il devra respecter plusieurs conditions, notamment de ne pas toucher à aucune drogue.

Il pourra donc quitter dans quelques jours le centre de détention et devra se soumettre à une thérapie fermée de six mois pour soigner ses dépendances et son impulsivité.

En mai 2020, un différend avait éclaté entre lui et la victime, dans un appartement de Sainte-Foy. «Vous l’avez poignardée à 28 reprises. Pourquoi? À cause de la maudite drogue!», a fermement rappelé le juge Huot, mardi.

Dans un «état psychotique aigu» en raison de sa consommation volontaire de plusieurs substances, notamment de la psilocybine (champignons magiques), l’adolescent aurait souffert de «perturbations perceptuelles» lui donnant l’impression que l’homme devant lui se transformait graduellement «en un genre de loup-garou».

«C’est illogique», a concédé devant le juge celui dont l'identité est protégée, puisqu'il était mineur à l'époque.

Accro aux jeux vidéos

À la barre des témoins, la déléguée à la jeunesse et auteure du rapport d’assujettissement Stéphanie Guay a relaté que l’accusé a présenté des comportements excessifs tôt dans son enfance.

Il était accro aux jeux vidéos, au point de manquer des cours à l’école. À l’adolescence, des jeunes l’ont initié au cannabis et il s’est rendu compte qu’il pouvait faire de l’argent en vendant de la drogue.

Mais depuis les événements, il a fait «de bonnes prises de conscience», selon la spécialiste.

«Vous êtes l’artisan de votre propre malheur. [...] Vos parents vous avaient averti, vous avaient mis en garde contre les dangers de ce poison-là [la drogue]», a insisté le juge François Huot en prévenant le jeune homme que s’il revient un jour devant les tribunaux, ce sera comme adulte.

«Bonne chance», a conclu le magistrat.