Kylie Jenner et Timothée Chalamet, ça se confirme!

Kylie Jenner et Timothée Chalamet font leur première apparition publique ensemble.

Lundi soir, au SoFi Stadium d'Inglewood en Californie, Kylie Jenner et Timothée Chalamet ont passé le concert de Beyoncé ensemble.

La rumeur d'une romance court depuis avril entre la reine des cosmétiques et l'acteur de «Call Me By Your Name» et leur présence, côte à côte, au spectacle de Queen B ne fait que l'alimenter de plus belle.

Le journaliste du Hollywood Reporter, Chris Gardner, a publié sur Twitter/X une vidéo montrant la star de la télé-réalité discutant face au comédien, en train de fumer dans la salle de spectacle. On la voit ensuite se mettre à côté de lui pour mieux l'entendre alors que le concert battait son plein. La bonne humeur était de mise, puisqu'ils ont ri et souri.

Si certains se sont offusqués de voir le nommé aux Oscars se permettre de fumer dans un lieu où c'est interdit, d'autres ont surtout retenu que c'est la première fois qu'on les voit en public ensemble. C'est d'ailleurs ce qu'a noté le journaliste.

«À vos agendas : Pour les 42 ans de Beyoncé, Timothée Chalamet et Kylie Jenner ont fait leur première apparition publique ensemble au SoFi Stadium pour voir le concert de Bey, Renaissance, du 4 septembre. Où il y a de la fumée...», a-t-il commenté avec humour, en ajoutant un émoji de flamme.

Timothée Chalamet et Kylie Jenner n'étaient pas les seules célébrités à avoir choisi la date anniversaire de Beyoncé pour se presser à son concert. Adele, Zendaya, Tom Holland, Kate Hudson, Justin et Hailey Bieber, Chris Rock, Lizzo, Katy Perry, Kim et Khloé Kardashian, ainsi que Kendall Jenner étaient présents. Ils ont pu apprécier le spectacle, d'autant que Diana Ross est montée sur scène pour chanter Happy Birthday à l'épouse de Jay-Z.

La tournée de Beyoncé s'achèvera le 1er octobre à Kansas City, dans le Missouri.