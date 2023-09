La violence entraîne la violence

Je viens de lire le récit de la mort brutale d’une femme de Sainte-Julienne, frappée à mort par un conjoint violent qui s’est suicidé ensuite. Cette issue tragique était écrite dans le ciel selon certains voisins. Et pourtant, la police n’a rien fait pour éviter ce drame.

Ma sœur est aux prises avec un conjoint semblable, et on dirait qu’elle aussi est incapable de s’extraire d’une union vouée à l’échec. Et pourtant ma mère et moi l’avons mise en garde contre le père de ses enfants. On a tout fait pour qu’elle ramasse ses affaires et sorte de là. Mais on dirait qu’elle est dépendante de son bourreau. Après l’avoir quitté à deux reprises, elle est chaque fois revenue avec lui malgré nos mises en garde. Qu’est-ce qu’on peut faire de plus pour la convaincre qu’on a raison ?

Je lui ai fait lire le récit de l’histoire de la dame de Sainte-Julienne, et encore une fois elle m’a dit que son cas était beaucoup moins grave, parce que selon elle, son chum n’est violent que lorsqu’il a bu, et qu’il ne boit pas tous les jours. Je veux bien, mais le jour où il aura pris un verre de trop on ne sera pas nécessairement là pour l’aider ma mère et moi. J’ai dit à ma mère que je démissionnais de son cas. Elle veut rester là, eh bien qu’elle reste. Moi je ne m’en occupe plus.

Sœur découragée

Même si ça peut sembler décourageant d’aider quelqu’un qui refuse de voir sa réalité en face, de grâce, ne laissez pas votre sœur à elle-même, car il se peut qu’un réveil se fasse, et alors elle aura un grand besoin de votre soutien.