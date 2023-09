Le PLQ revendique son statut d’opposition officielle et s’attaque au PQ

SAINT-PAULIN – Le PQ devrait rédiger le budget des petites familles du Québec au lieu de celui d’un Québec souverain, a plaidé le chef intérimaire du Parti libéral du Québec qui est réuni avec ses débutés en caucus présessionnel.

À quelques jours de la rentrée parlementaire, Marc Tanguay en a profité pour attaquer le Parti Québécois qui présentera bientôt le budget de l’an un d’un Québec souverain.

«Wow... Je suis tellement fébrile. Le budget de l’an un», a dit Marc Tanguay, de manière sarcastique. «Ils devraient rédiger le budget des petites familles du Québec plutôt que celui de la séparation du Québec», a-t-il dit affirmant que le projet d’indépendance est «dépassé».

La formation péquiste, qui n’a que trois députés, réussit à obtenir néanmoins beaucoup d’attention médiatique depuis quelques semaines, si bien qu’elle monte dans les sondages. M. Tanguay est convaincu que sa formation n’est pas déclassée et ne s’est pas fait voler son statut d’opposition officielle.

«Nous, tous les jours, on ne fait pas juste la revendiquer, tous les jours on la vit et on l’incarne», a-t-il mentionné.

Il assure que la formation fédéraliste a «une énergie renouvelée» et représente bel et bien l’opposition officielle.

«On a hâte de continuer notre travail d’opposition officielle qui est là pour défendre notre monde et interpeller le gouvernement», a-t-il lancé

Le chef intérimaire soutient que la formation sera en mode «offensif» et admet qu’il y a toujours façon de mieux faire.

Malgré les sondages désastreux chez les francophones et les remises en question qu’effectue le comité de relance, Marc Tanguay, indique que le PLQ est bien vivant.

«Moi, le parti libéral, je ne le cherche pas. Je le vis et je le vois tous les jours», a-t-il dit.

Une distraction

Le chef intérimaire a également fait le point sur la course à la chefferie. Il assure que les députés ne lui ont pas forcé la main afin qu’il affiche rapidement ses couleurs en vue de la course à la chefferie.

«J’avais toujours laissé ouverte l’opportunité peut-être de me présenter à la chefferie lorsque le moment serait venu.»

La semaine dernière, il a finalement confirmé qu’il ne se lancera pas dans une éventuelle course pour se concentrer sur son statut de leader par intérim (...) Moi, je ne voulais que ça cause de la distraction. J’ai eu ma réflexion avec ma famille et j’ai décidé ce qui est mieux pour le parti. Pour moi, c’est de rester chef intérimaire. Dans l’intérêt du parti, c’est la bonne décision de ne pas faire traîner ça».

Il est convaincu qu’il y aura une véritable course lorsque les règles seront connues, tout en demandant aux potentiels candidats de se manifester.

«Je suis confiant que ça va arriver qu’il y ait plusieurs candidates et candidats qui vont venir animer ce débat.»

Or, au caucus, seul le député de Marguerite-Bourgeois, Frédéric Beauchemin, semble toujours en réflexion. Les autres comme André Fortin et Monsef Derraji, qui étaient sur la ligne de départ virtuelle, se sont tous retirés durant l’été. Même Marwah Rizqy est absente de ce caucus.

8000 kilomètres

Le principal intéressé a d’ailleurs parcouru le Québec cet été, à ses frais, afin de prendre le pouls des régions avec son équipe. Il a parcouru plus de 8000 kilomètres avec son véhicule électrique, a-t-il signalé sans toutefois encore avoir pris sa décision.

«J’y pense encore. Je suis en train de me faire une tête là-dessus», a-t-il indiqué. Selon lui, il ferait un bon candidat à la chefferie en raison de son «bagage économique».

M. Beauchemin admet qu’il est peu connu, mais admet que ce sera son plus grand défi.

«L’important, c’est d’être à la rencontre des citoyens et on va se faire connaître de cette façon-là.» Il assure qu’il n’a pas encore sondé les autres députés afin d’obtenir des appuis au caucus. «C’est certain que ça va nous prendre des appuis dans le caucus, mais pour l’instant je n’en suis pas là.»