LNH : où faire jouer Alexis Lafrenière?

Le camp d’entraînement des Rangers de New York commencera seulement dans plusieurs jours, mais déjà, les médias du plus grand marché sportif aux États-Unis s’assurent de rappeler à l’attaquant Alexis Lafrenière qu’il s’apprête à disputer une saison déterminante dans sa carrière.

Jusqu’à maintenant, et à la grande déception de nombreux partisans des Blueshirts, le Québécois n’a pas livré la production offensive normalement offerte par un premier choix au repêchage; depuis ses débuts dans la Ligue nationale à l’hiver 2021, il a accumulé 91 points en 216 rencontres. Et l’influent chroniqueur du quotidien «New York Post» Larry Brooks a ajouté quelques couches de pression dans un article diffusé mardi.

De manière bien précise, l’auteur résume sa pensée à l’aide des trois dernières phrases de son article : selon lui, il est l’heure de prendre la bonne décision pour Lafrenière. Celui-ci doit évoluer à l’aile droite du deuxième trio des Rangers en 2023-2024, car il n’est plus un jeune, considère Brooks.

Affirmant tôt dans le texte que le patineur qui aura 22 ans dans un peu plus d’un mois représente toujours un mystère à la suite de trois campagnes décevantes, le journaliste placerait le numéro 13 sur le même trio qu’Artemi Panarin et préférablement Filip Chytil s’il se trouvait dans les souliers de l’entraîneur-chef Peter Laviolette. Ce dernier aura certes la responsabilité de soutirer le meilleur à son joueur qui a signé un contrat de deux ans en août.

Les arguments

Pour justifier sa formation idéale, le chroniqueur insiste sur le fait de réunir Chris Kreider, Mika Zibanejad et Kaapo Kakko sur la principale ligne offensive, mentionnant que cette combinaison s’est bien débrouillée à certains moments en 2022-2023. Ensuite, le deuxième trio pourrait donner la chance à Laviolette de voir davantage ce que Chytil peut accomplir aux côtés de Panarin.

Quant à Lafrenière, un ailier gauche naturel, il patinerait à la droite, un endroit où il s’est retrouvé pendant trois rencontres à sa première saison et durant 32 matchs lors des deux années subséquentes, a souligné Brooks. Dans la quasi-totalité de ceux-ci, il avait Kreider et Zibanejad, ou encore Panarin et Vincent Trocheck, comme partenaires.

Quelque peu ironique, le journaliste a indiqué que l’ancien de l’Océanic de Rimouski dans la LHJMQ pourrait imiter Vitali Kravtsov, qui avait décroché l’an passé un poste «qu’il ne méritait» dans le top 6 en attaque.