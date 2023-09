On s’est fait avoir!

Je suis dégoûtée, enragée, déprimée et très, très fâchée.

Je viens de voir coup sur coup deux séries télé et deux documentaires sur la crise des opioïdes et je ne décolère pas!

Des pharmaceutiques, attirées par le fric, ont menti au public et corrompu des médecins pour rendre une population accro aux médicaments contre la douleur, OxyContin ou Fentanyl.

Des milliers de personnes sont mortes de surdose, des familles ont été détruites, des vies ont été brisées.

Avant, quand j’entendais des gens parler du «Big Pharma», je pensais qu’ils exagéraient. Après avoir vu ces séries et documentaires, je ne vois plus les compagnies pharmaceutiques du même œil.

UNE ADDICTION AU FRIC

Au mois de juillet, j’ai tremblé en lisant ce texte de La Presse canadienne: «Les autorités de santé publique surveillent de près l’évolution de la “crise des surdoses” au pays depuis 2016. Or, bien loin de s’apaiser, le phénomène continue de faire des victimes et des intervenants estiment même que la situation s’aggrave à Montréal».

La crise des opioïdes nous touche aussi de plein fouet.

Depuis le 10 août, on peut voir sur Netflix Painkiller, une série de fiction qui raconte l’histoire vraie de la famille Sackler et de sa compagnie, Purdue Pharma, qui a mis en marché l’OxyContin, en sachant pertinemment que ce médicament rendait accro.

Un épisode commence par le témoignage d’une mère qui, après l’avertissement habituel: «Cette émission est basée sur des vrais événements, mais est une œuvre de fiction», nous dit: «Ce qui n’est pas une fiction, c'est que mon fils à 15 ans s’est fait prescrire de l’OxyContin et a vécu des années et des années d’addiction. Il est mort à 32 ans, seul, par un froid glacial, dans le stationnement d’une station d’essence. Et il nous manque beaucoup.»

Ces témoignages nous brisent le cœur. Mais ce qui nous brise aussi le cœur, c’est de savoir...

que des compagnies pharmaceutiques ont soudoyé des médecins pour qu’ils prescrivent plus de médicaments et à des doses toujours plus fortes. qu’un avocat qui combattait les compagnies pharmaceutiques au DEA (Drug Enforcement Agency) est allé travailler... pour les compagnies pharmaceutiques! que l’employé de la FDA (Federal Drug Administration) qui a approuvé l’OxyContin est allé, un an plus tard, travailler pour la compagnie qui fabrique l’OxyContin! que des lobbyistes ont réussi à faire changer des lois américaines pour mieux protéger les compagnies pharmaceutiques.

Après avoir vu Painkiller et Dopesick (sur Disney+), j’étais déjà crinquée, mais quand j’ai vu le documentaire The Crime of the Century (sur HBO), j’ai eu envie de vomir.

J’y ai appris que des employés d'Insys Therapeutics, le fabricant du fentanyl, appelaient les compagnies d’assurance pour leur mentir et s’assurer que les patients se fassent rembourser leur fentanyl même s’ils n’avaient pas le cancer.

L’ART DE SE FAIRE OUBLIER

En 2022, à la Mostra de Venise, le Lion d’or a été remis à All The Beauty and The Bloodshed, de Laura Poitras. Un documentaire poignant qui parle de la famille Sackler qui a déversé des millions de dollars pour donner son nom à des salles de musées à travers le monde.

En s’associant à des causes nobles, ils voulaient nous faire oublier le sang sur leurs mains.

Mais grâce à ces séries et documentaires, on n’oublie pas.