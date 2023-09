Les navettes fluviales de l’Est: le moyen idéal pour contrer la chaleur et les cônes orange

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Un mot d’ordre s’impose désormais si vous voulez embarquer dans une des hyper populaires navettes fluviales de l’Est de Montréal pendant les fins de semaine ou les heures de pointe: réservez!

Dehors à la proue, le visage au vent pour conjurer la canicule qui sévit cette semaine sur l’île, c’est décidément le plus frais et le plus agréable des moyens de transport en commun à Montréal.

Ça ne coûte pas cher (5,50$), c’est gratuit pour les enfants (11 ans et moins) et ça va vite.

«On va juste à environ 40 km/h, mais sans feu rouge, sans cône orange, sans trafic, alors on est toujours ponctuels», s’enorgueillit Gilles Tanguay, directeur des opérations de la compagnie Navark qui exploite 27 bateaux affectés à des navettes fluviales qui font le trajet de Varennes au Vieux-Montréal en passant par Pointe-aux-Trembles.

«Juste pour la fête du Travail, nos bateaux ont transporté plus de 5000 personnes... et c’était la même chose la veille, on était plein presque à chaque étape.»

À elle seule, la compagnie Navark a transporté plus de 250 000 passagers sur le fleuve en 2023 comparativement à environ 160 000 durant tout 2022... et la saison n’est pas terminée!

«Nous avons assuré la liaison Boucherville-Mercier jusqu’au 11 décembre l’an dernier. On pourrait assurer le service jusqu’à Noël au centre-ville si le Vieux-Port ne fermait pas son quai à la mi-octobre.»

En plus de Navark, il y a aussi la compagnie AML, qui assure la liaison fluviale Vieux-Port–Île Sainte-Hélène-Longueuil, qui compte pour environ le tiers des passages.

J’ai donc demandé les chiffres totaux à l’Agence régionale de transport métropolitain, qui pilote le Projet navettes fluviales autour de Montréal: «Le 3 septembre dernier, nous avons franchi le cap des 340 000 déplacements. Il s’agit d’un record», se réjouit Simon Charbonneau, le directeur des affaires publiques de l’ARTM.

Employée du Cirque du Soleil, Claire Liberge revenait du Consulat de France au centre-ville, où elle a demandé à faire renouveler son passeport, pour regagner son appartement près du quai du vieux Pointe-aux-Trembles: «Nos amis viennent souper chez nous en bateau, on a seulement à leur rappeler de réserver leurs places quelques jours d’avance» dit-elle.

«Je vais me rendre à Varennes avec mon vélo rentrer chez moi à Verdun à vélo» me dit Natalia Ruden, une enseignante d’anglais.

Appâté par la perspective de me procurer une tarte à la fraise chez le traiteur Tante Azélie dans le vieux Varennes, j’ai aussi poussé jusque là.

«Nos nouveaux bateaux de navettes fluviales portent des noms de vaisseaux spatiaux imaginaires célèbres, comme le Faucon Millenium (Guerre des étoiles), le XL5 (série de marionnettes d’années 1960), le Arcadia (du nom du bateau spatial d’Albator) et le Atlantis (encore Albator).

Avec ses passagers qui augmentent, Navark va construire une nouvelle navette cet hiver à Longueuil. Pour le nom, pourquoi pas quelque chose de québécois? Je suggère le Roméo Fafard (dans Dans une Galaxie près de chez vous).