Qui doit mériter un legs testamentaire?

La lettre de Josée m’a fait réfléchir, elle qui décrit le comportement indifférent à son endroit de ses deux filles de 33 et 35 ans, dont la plus jeune est enceinte de son deuxième enfant alors qu’elle ignorait l’existence du premier. Ce qui l’a amenée à refaire son testament et à priver ses filles de ce qu’elle voulait leur léguer pour favoriser deux œuvres humanitaires.

Loin de moi l’idée de vouloir la juger pour avoir pris cette décision, car je ne considère pas qu’un parent doit obligatoirement favoriser ses enfants dans son testament. Je considère d’ailleurs que l’ingratitude de ses filles dépasse l’imaginable. C’est en plus surprenant de constater qu’elle n’a pas eu de nouvelles de sa plus jeune depuis trois ans.

Selon moi, ce cas de figure n’est pas le signe d’une famille normale. Je soupçonne un problème latent qui n’est pas exprimé. Il m’arrive aussi de trouver que mes enfants ne sont pas reconnaissants de tout ce qu’on a fait pour eux, et l’idée de les déshériter me traverse parfois l’esprit. Mais vite je me ravise en me demandant si je serais plus heureuse en me vengeant de la sorte?

Mes enfants, je les aime du plus profond de mon cœur, et je pense qu’ils m’aiment aussi. Quand je me raisonne, je me satisfais des communications que nous avons, et je prends en compte ce qu’ils me disent quand je me plains : « Maman, n’attends pas toujours après nous, toi aussi tu peux nous appeler ! » Même si à cela je réplique souvent « Mais je ne veux pas vous déranger avec mes appels », je sais très bien qu’ils ont raison. Il y a aussi une pensée, lue récemment, qui me fait réfléchir : « Si tu donnes en espérant un retour, tu ne fais pas un don, mais plutôt du business. »

Michelle

Il est effectivement utile de faire la part des choses entre nos désirs affectifs et la capacité de nos proches à y répondre. Il faut parfois se faire violence en devenant plus raisonnable. Surtout quand on a affaire à des proches moins enclins aux câlins et peut-être plus indépendants.