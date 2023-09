Sécurité routière près des écoles: «vitesse et grosseur des véhicules, c’est extrêmement dangereux», déclare la mairesse

La sécurité routière a été au centre de la conférence de presse de la Ville de Montréal ce matin qui annonce un nouveau programme de 10 millions de dollars pour sécuriser les rues aux abords des écoles.

«À un moment donné, il faut aussi questionner le nombre de voitures qui circulent sur nos routes. Plus il y a d’autos, plus ça l’a nécessairement un impact sur le réseau qui est déjà à saturation à Montréal» a déclaré Valérie Plante.

La mairesse a insisté sur le fait que «la grosseur des véhicules est aussi à considérer».

«Vitesse et grosseur des véhicules, c’est extrêmement dangereux», affirme-t-elle.

Cette année, 15 000 élèves supplémentaires seront plus en sécurité lors de leurs déplacements à Montréal grâce à notre Programme de sécurisation aux abords des écoles.



C’est 30 écoles qui pourront profiter du programme de la Ville de Montréal pour bonifier la sécurité routière aux abords des établissements d’enseignement du primaire et du secondaire cette année.

Les 10 millions octroyés par la ville serviront à élargir les trottoirs entre autres pour forcer les automobilistes à ralentir lorsqu’ils arrivent à une traverse piétonne.

Ces mesures sont prises pour renforcir la sécurité des jeunes qui doivent marcher et traverser les rues près des écoles.

La ville mettra en place d'autres installations comme des bosses de ralentissement, des feux de circulation et également des débarcadères pour les élèves qui sortent des autobus scolaires.

71% des conducteurs dépassent la limite de 30km/h

La mairesse de la Ville de Montréal a également répondu aux questions concernant une présence accrue des policiers dans les zones scolaires tout au long de l’année.

«Il ne faut pas non plus se déresponsabiliser comme automobiliste, que ce soit parce que l’on conduit notre voiture 5 minutes dans une journée ou à la longueur de la journée pour différentes raisons, c’est impossible pour la Ville de Montréal d’utiliser des forces policières à chaque coin de rue, c’est impossible. On a trop d’intersections, on a trop de rues», a mentionné Mme Plante.

Stéphane Desroches, chef de la Section de la sécurité routière du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a déclaré que «l’an dernier en 2022, les captations de vitesse dans les zones scolaires [indiquait] à 71% que les conducteurs dépassaient la limite permise de 30km/h, ce qui est assez préoccupant».

L’année 2022 a été une année record en ce qui concerne le nombre de décès sur les routes du Québec.

C’est 392 personnes qui ont perdu la vie en raison d’accidents de la route.

La Ville de Montréal a également annoncé au cours de cette conférence de presse qu’une consultation aura lieu en octobre où les citoyens seront invités à venir réfléchir sur les enjeux de sécurité routière dans la métropole.