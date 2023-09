Un festival toujours aussi populaire

Le Festival Quad Matapédien, qui se tenait à Amqui au cours de la fin de semaine, a été un franc succès. Plus de 300 quadistes provenant de partout au Québec ont participé à cette 21e édition.

« Nous sommes particulièrement fiers de cet événement qui nous permet de faire découvrir nos sentiers à des quadistes de partout, explique le président du Club VTT de la Matapédia, André Blouin. Nous avons toute une équipe de bénévoles, plus de 50, qui participent au montage et au déroulement de cette fin de semaine très spéciale. Sans leur dévouement, il serait impossible de tenir un tel événement. C’est comme ça année après année. Les gens de chez nous sont fiers. Ils veulent faire découvrir leurs sentiers et la région au plus grand nombre possible de quadistes du Québec et d’ailleurs. »

Sur le terrain, le travail des bénévoles est ardu pour une bonne préparation des sentiers qui sont visités.

« Les bénévoles ont travaillé depuis des mois pour débroussailler les sentiers, ajuster la signalisation et la rendre bien visible. Il faut savoir que nous avons vécu des événements spéciaux cette année avec de grands vents, entraînant l’obstruction des sentiers par des arbres tombés au nord du territoire. Au sud, tout a tellement poussé. Heureusement, j’ai une équipe de gens généreux, qui ne craignent pas de s’impliquer. D’ailleurs, nous avons beaucoup de compliments et de félicitations des gens qui nous visitent sur l’état de notre réseau de sentiers », poursuit M. Blouin.

Photo fournie par Denis Lavoie d’InfoQuad

DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS

Durant les deux journées de l’événement, les bénévoles ont été disponibles et engagés à tous les niveaux, pour la réussite de ce grand rendez-vous.

« Nous nous préparons chaque année dans un seul but, bien recevoir les gens qui choisissent de nous visiter, poursuit André Blouin. L’édition de cette année suit la moyenne des dernières années. Mais, pour recevoir et servir tous ces gens, il faut être prêts à tous les niveaux. Que ce soit pour les repas, pour les inscriptions ou même les commissaires, qui servent de guides dans les différentes randonnées, la bonne préparation est essentielle. »

Les commissaires sont d’ailleurs formés sur les différents endroits touristiques où les quadistes s’arrêtent, afin de pouvoir expliquer le tout aux visiteurs.

Photo fournie par Denis Lavoie d’InfoQuad

Samedi soir, lors du banquet de clôture, il fallait voir les bénévoles s’affairer à produire le repas et le servir à tous les participants. André Blouin avoue aussi qu’il faut savoir quoi faire pour garder la tête du palmarès des destinations.

« Lorsqu’on a atteint le sommet, il peut être difficile de rester en place, d’où l’importance de pouvoir compter sur une telle équipe. Il y a des gens qui viennent passer une semaine dans notre région, avant de participer au Festival. Nous avons des gens des Îles-de-la-Madeleine, de Montréal et autres régions, ce qui fait que notre événement contribue à l’économie de notre coin de pays. Il ne nous manque quelques amateurs du Nouveau-Brunswick qui ne peuvent plus circuler dans nos sentiers parce que leur carte de membre achetée chez eux, qui était acceptée dans le passé, n’est maintenant plus valide. C’est une perte importante, mais à voir le niveau de participation, je suis fier. »

Alors, si vous désirez vivre ce grand rendez-vous, il faut réserver. Le nombre de places est limité, et aussi, les infrastructures d’accueil se remplissent rapidement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site du club : clubvttdelamatapedia.com.

Fermetures de sentiers pour la chasse

Comme c’est le cas chaque année, à compter du 1er septembre, plusieurs sentiers de quad sont fermés un peu partout, en raison de la saison de la chasse. Il est très important de respecter ces dates de fermeture, d’abord pour votre sécurité, mais aussi pour éviter la perte de droits de passage. Les territoires qui sont les plus touchés sont les zecs et certaines réserves fauniques. Par exemple, le sentier de la Réserve faunique des Laurentides est fermé jusqu’au 15 novembre et dans la réserve de Mastigouche, de demain au 17 octobre. Il est donc important de bien consulter le tableau qui apparaît sur le site de la Fédération au fqcq.qc.ca. Les dates peuvent changer et aussi, on peut en ajouter à tous moments. Il serait bon également de vous informer auprès de votre club et des autres clubs, avant de planifier une randonnée cet automne.