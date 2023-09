Voici les pires espèces exotiques envahissantes du Québec

Il y aurait 37 000 espèces exotiques envahissantes dans le monde selon le rapport publié lundi par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques de l’ONU.

Le Québec n’est pas épargné par ces invasions. Les ministères gardent à l’œil une centaine d’espèces considérées comme des menaces écologiques ou économiques.

Voici certaines des plus préoccupantes pour la biodiversité.

PLANTES TERRESTRES

Phragmite

Photo Gilles Ayotte

Considérée comme l’une des plus préoccupantes espèces envahissantes du Québec, le phragmite exotique, qu’on appelle aussi le roseau commun, gagne la bataille des milieux humides contre la quenouille dans le sud du Québec. Lorsqu’elle s’installe, presque plus rien ne pousse. Pour s’en débarrasser, l’arrachage n’est d’aucun secours, car la plante se reproduit par les airs et par ses racines. Le déplacement dans des sites d’enfouissement à l’aide de pelle mécanique est la méthode la plus efficace.

Renouée du Japon

Photo Gilles Ayotte

En pleine expansion, cette plante venue du sud est présente dans toutes les provinces de l’est du Canada, d’Ontario à Terre-Neuve. Ses tiges sont si denses que peu de plantes peuvent cohabiter avec elle. De plus, cette plante est toxique sous la terre puisqu’elle libère des substances qui rendent la croissance de compétiteurs presque impossible. Le botaniste Claude Lavoie rapporte que les colonies poussant sur le bord des rivières accélèrent l’érosion des berges et obstruent le flot des cours d’eau. Pour s’en débarrasser, l’arrachage est fastidieux et onéreux. Quant au recours aux herbicides, il est carrément illégal près des cours d’eau.

Nerprun (cathartique et bourdaine)

Photo François Hébert

Introduit en Nouvelle-Angleterre (États-Unis) vers la fin du 18e siècle pour ses propriétés médicales (son fruit serait un puissant laxatif), le Nerprun cathartique est de plus en plus présent dans les boisés urbains, notamment à Montréal. Des campagnes d’arrachages sont organisées annuellement par des bénévoles mais la lutte est perdue d’avance. Son cousin, le Nerprun bourdaine, menace de son côté la foresterie. Quand il s’installe après une coupe, peu d’espèces indigènes arrivent à pousser. L’arrachage est la meilleure solution, dans les endroits où les herbicides comme le glyphosate ne sont pas autorisés.

PLANTE AQUATIQUE

Myriophylle à épis

Photo Jean-François Martel

Présente en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick depuis les années 1950, elle poursuit sa colonisation nordique jusqu’en Abitibi. Son introduction chez nos voisins du Sud pourrait avoir été causée par des tiges provenant d’aquariums, car cette plante est souvent vendue pour les aquariophiles. Lorsqu’elle prolifère, en particulier durant les étés chauds, elle peut favoriser l’éclosion de cyanobactéries. Et elle bloque l’accès des poissons à l’oxygène. Pour limiter sa progression, l’arrachage en plongée semble la méthode la plus efficace, car on s’attaque aux racines. Des campagnes de fauchage sont aussi organisées, mais elles sont à recommencer chaque année. Un seul herbicide est autorisé au Canada, le bromure de diquat, mais il ne s’attaque pas aux racines. Pour de nombreux villégiateurs, le gel est le meilleur remède. L’hiver fait presque tout disparaître... jusqu’à la fonte des neiges.

Châtaigne d’eau

Photo Isabelle Simard

Cette plante présente dans les rivières des Outaouais et Richelieu s’est déplacée vers le nord pour atteindre le lac Champlain dans les années 1990. Quand elle prolifère, elle peut bloquer jusqu’à 95% de la lumière et empêcher toute végétation et même la survie des poissons qui manquent d’oxygène.

On tente de s’en débarrasser depuis près de 100 ans aux États-Unis. L’herbicide au glyphosate est efficace mais ce produit n’est pas autorisé partout au Québec. L’arrachage manuel ou automatisé demeure le plus utilisé.

Source: Claude Lavoie, 50 plantes envahissantes du Québec (section Plantes terrestres et aquatiques), Publications du Québec, 2019.

INSECTES

Agrile du frêne

Photo Adobe Stock

Originaire d’Asie, ce coléoptère a été aperçu pour la première fois en Amérique du Nord en 2002. L’invasion de cet insecte qui menace les frênes en se logeant derrière l’écorce connaît un ralentissement à la suite des opérations d’éradication et des mesures de prévention, selon Anthony Daniel, du Service des parcs de Montréal. La guerre à l’agrile a contribué à l’abattage de 30 000 arbres matures de 2012 à 2020 mais aussi à des méthodes de prévention. Quelque 65 000 frênes sont traités deux fois par année sur les terrains publics et privés par un insecticide ingéré par les chenilles.

Chenille spongieuse

Photo Adobe Stock

Cette chenille poilue peut faire disparaître toutes les feuilles d’un arbre en quelques semaines. Une éclosion spectaculaire a eu lieu en 2022 à Montréal. Certains jours, il pleuvait littéralement des chenilles et les feuilles de certains arbres avaient complètement disparu. Cette année elle s’est faite plus discrète, mais elle demeure une menace puisque 300 espèces végétales sont dans sa mire. Pour s’en débarrasser, la Ville de Montréal préconise le recours au biopesticide Btk (Bacillus Thuringiensis Var. Kurstaki), en vente dans les quincailleries. Ce produit ne présenterait aucun danger pour les humains, la faune et la flore.

AUTRES

La liste des espèces exotiques envahissantes présentes au Québec et qui représentent une menace pour la biodiversité est nombreuse. À la moule zébrée et carpe asiatique, on peut ajouter des dizaines d’autres espèces menaçantes. Certaines, au potentiel catastrophique, ont été aperçues mais ne se sont pas encore établies. Par exemple, le fulgore tacheté, un coléoptère gourmand dont quelques individus morts ont été rapportés à l’Agence canadienne de l’inspection des aliments. Il a fait des ravages au sud des frontières américaines. Son introduction serait un cauchemar pour les vignobles de l’Estrie, notamment.

Le longicorne asiatique présente des caractéristiques similaires. S’il envahissait le Québec, il pourrait affecter gravement les érables, peupliers, saules, bouleaux, ormes, causant un choc économique et écologique sans précédent. Heureusement, il n’a conquis nos forêts.