BÉDARD, Andréa

(née Lalumière)



À Saint-Jérôme, le 10 août 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Andréa Lalumière, épouse de M. Jean-Gilles Bédard depuis 65 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Raymonde (André), ses fils Jean-Pierre (Lucie), Normand et Marc (Josée), ses petits-enfants Gabriel (Valérie), Marie-Frédérique (Marc-André), Alexandra (Jimmy), Sandrine, son arrière-petit-fils Mathéo, son beau-frère Fernand, ses belles-soeurs Gisèle, Ghislaine, Monique, Camille et Colette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 septembre 2023 de 14h à 17h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h en la chapelle du complexe et un goûter sera servi par la suite. Une captation visuelle de la cérémonie aura également lieu. Le lien est disponible sur le site Yves Légaré "avis décès, Andréa Lalumière". L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de St-Jérôme ou la Fondation En Coeur.