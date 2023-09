Vingt profs sanctionnés pour inconduite sexuelle depuis le début de l’année

Durant les cinq premiers mois de l’année, 20 enseignants ont été sanctionnés en raison d’inconduite sexuelle, une hausse considérable comparée aux années précédentes, a constaté Le Journal.

Selon des chiffres rendus publics récemment par le ministère de l’Éducation, une dizaine de profs par année en moyenne avaient vu leur autorisation d’enseigner sanctionnée ou révoquée à la suite de gestes à caractère sexuel, pour la période de 2019 à 2021.

L’an dernier, en 2022, ce nombre a grimpé à 31, une augmentation qui ne s’essouffle pas cette année, bien au contraire. De janvier à mai seulement, 20 enseignants se sont retrouvés dans cette situation (voir les données détaillées plus bas).

Au ministère de l’Éducation, on indique toutefois que cette augmentation «n’est pas statistiquement significative puisqu’il s’agit d’une poignée si on se réfère au nombre d’enseignants qui possèdent une autorisation d’enseigner valide».

«Il ne faudrait pas y voir nécessairement une tendance à la hausse», indique son porte-parole, Bryan St-Louis.

On retrouve environ 90 000 profs qualifiés dans les écoles québécoises, détenant l’une des autorisations d’enseigner émises par Québec.

Le ministère, qui ne peut expliquer l’augmentation constatée depuis 2022, précise qu’il n’y a eu aucune modification dans le processus de traitement des dossiers pouvant mener à ces sanctions.

«Éveiller les consciences»

À la Fédération autonome de l’enseignement, sa présidente Mélanie Hubert estime que le mouvement de dénonciation #moiaussi a pu contribuer à «éveiller les consciences».

Plusieurs cas d’agressions sexuelles impliquant des enseignants ou des membres du personnel scolaire ont été médiatisés au cours des derniers mois, ce qui peut aussi avoir amené plusieurs personnes à signaler une situation douteuse, ajoute-t-elle.

«Plus on va en parler, plus ça va amener probablement des gens à dénoncer», affirme Mme Hubert, qui se réjouit de la situation.

Les changements apportés récemment dans le cadre de l’entrée en fonction du nouveau Protecteur national de l’élève pourraient aussi avoir permis de sensibiliser davantage le milieu scolaire à ce chapitre, ajoute-t-elle.

À la Fédération des syndicats de l’enseignement, on voit dans ces chiffres la preuve que les mécanismes en place peuvent fonctionner, lorsqu’ils sont bien utilisés.

Ces mécanismes permettent «de ne pas laisser dans le système des gens qui ne sont pas à leur place», indique sa présidente, Josée Scalabrini.

À la suite d’une plainte, c’est le ministre de l’Éducation qui décide si l’autorisation d’enseignement doit être révoquée ou non. Un prof peut se voir retirer cette autorisation même s’il n’y a pas eu de condamnation devant les tribunaux.

Depuis six ans, 56 membres du personnel scolaire ont été condamnés pour des gestes à caractère sexuel depuis les six dernières années, rapportait Le Journal l’an dernier.

Nombre d’enseignants qui ont été sanctionnés en raison d’inconduite sexuelle

Ces chiffres font état des autorisations d’enseigner ayant fait l’objet d’une sanction ou d’une révocation par le ministère de l’Éducation :

Année Sanction Révocation Total 2019 6 4 10 2020 5 4 9 2021 7 4 11 2022 17 14 31 2023* 11 9 20

*Il s’agit de chiffres provisoires en date du 18 mai 2023.

Les autorisations d’enseigner comprennent les brevets, les autorisations provisoires, les permis probatoires et les licences d’enseignement.

Source: ministère de l’Éducation