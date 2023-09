SANSOUCY, Pauline



À Boucherville le 27 août, est décédée Madame Pauline Sansoucy.Elle laisse dans le deuil son ami de coeur Denis Bibeau, ses filles Lyne et Christine (Éloise et Juliane), ses soeurs Lise, Louise (Jules Boucher), Claire (Marcel Roy), Lucie, Ginette (Yves Dumont), ses frères Pierre (Lucie Bénard), André (Guylaine Dutil), Marc (Sylvie Fortin), Claude (Diane Charron, ainsi que tous ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances dimanche le 10 septembre 2023 de 10h à 16h au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.