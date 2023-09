DAVIDSON, Ginette



À Laval, le 2 septembre 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Ginette Davidson.Elle laisse dans le deuil ses enfants Martin (Rebecca) et Julie (Éric), ses petits-enfants Zoé, Sébastien et Alexandre, ses frères Raymond (Louise), Normand (Louise), Robert (Julie) et Ronald (Nicole), ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 8 septembre à 11h à la Paroisse Ste-Dorothée, 655 rue Principale, Laval, H7X 1E2.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 septembre 2023 de 13h à 16h au complexe funéraire