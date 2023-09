LEBEAU, Thérèse née Morin



À St-Hyacinthe, le 28 août 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Thérèse Morin Lebeau. Elle rejoint son époux Gérard Lebeau et sa fille Sylvie.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre et Anne-Marie (Denis), ses petits-enfants : Tommy (Claudia) et Elisabeth (Frédéric), ses arrière-petits-enfants : Edouard, Alexis, Charlotte, sa nièce Lucie ainsi que quelques amis(es).Une célébration de la vie de Mme Thérèse Morin Lebeau aura lieu à la :5325 BOUL. LAURIER OUESTST-HYACINTHE, J2S 3V6www.rfmaska.coople samedi 9 septembre 2023 de 13h à 17h.Le personnel de la Résidence funéraire Maska offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.