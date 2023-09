8 nouveautés télé à découvrir pour la rentrée sur Club Illico et Vrai

La rentrée culturelle est souvent synonyme de nouvelles émissions et de films à se mettre sous la dent sur les plateformes de diffusion de contenu. C’est ce qui la rend si excitante !

Après tout, quoi de mieux que de dévorer sa série favorite quand le temps se rafraîchit à l'extérieur ?

Pour visionner des productions bien de chez nous et des séries exclusives, optez pour Vrai et Club illico, deux plateformes fièrement québécoises. On y retrouve des programmations uniques, comprenant des contenus riches et diversifiés !

Vrai propose des productions originales non-scriptées qui s’inspirent de la réalité. On y retrouve des documentaires, des enquêtes, des séries « style de vie » (rénovation, animaux, déco...), des contenus d’humour, des docuréalités et plus encore.

Club illico propose un catalogue de contenus francophones étoffé. On y retrouve des productions originales, des séries exclusives et des films récents à regarder à volonté – le tout en provenance des plus grands studios d’ici et d’ailleurs.

Voici 8 nouveautés à voir absolument cet automne sur les deux plateformes :

Les amis Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk tiennent la vedette dans cette toute nouvelle fiction qui suit le quotidien d’Éléonore, avocate, et de Jacob, journaliste. Avec leurs grands idéaux de justice sociale, les deux jeunes professionnels luttent pour une société plus égalitaire et travaillent tous les fronts : statut des réfugiés, DPJ, système hospitalier, violence faite aux femmes, éducation...

Dès le 21 septembre – nouveaux épisodes chaque semaine

Dans cette série documentaire, Annie-Soleil Proteau et Félix Séguin partent à la rencontre des proches de criminels notoires du Québec. En quête de réponses à des questions non résolues, les deux complices lèvent le voile sur la dure réalité des familles de ces criminels froidement assassinés.

Dès le 3 octobre

Dans cette série américaine, on retrace les aventures du garde-chasse Joe Pickett et de sa famille alors qu’ils doivent faire face à de nombreux changements politiques et socio-économiques au sein de leur petite ville rurale du Wyoming.

Disponible dès maintenant

Ce documentaire biographique retrace la carrière, mais surtout l’amitié entre André « Dédé » Fortin et l’harmoniciste Patrick Esposito di Napoli, tous deux membres du mythique groupe Les Colocs. Plongez dans l’univers musical des années 90 à travers des images d’archives uniques !

Disponible dès maintenant

Mélissa Désormeaux-Poulin est de retour pour une deuxième saison dans ce suspense d’horreur purement québécois ! Cette fois, deux nouveaux membres du Sénat des loups-garous viennent chambouler la population de Lac-Noir. Et un mystérieux journaliste vient lui aussi brouiller les cartes...

Dès le 26 octobre – nouveaux épisodes chaque semaine

Le Bureau d’enquête signe ce reportage fascinant de deux épisodes qui nous amène au cœur de la route des cristaux guérisseurs, de Madagascar jusqu’à Montréal. Au fond de mines dangereuses et dans des conditions extrêmes, on découvre des travailleurs qui risquent leur vie pour aller chercher ces cristaux prisés par les Occidentaux.

Dès le 26 septembre

Voilà un film d’animation qui plaira assurément aux fans de la série ! Les frères Tortues et leur nouvelle amie April O’Neil vont affronter un réseau criminel et une armée de mutants. À travers cette quête, ils espèrent réussir à conquérir le cœur des New-Yorkais pour vivre leur vie d’ados au grand jour.

En primeur dès le 19 septembre

Gilles Tessier, fils de la célèbre braqueuse de banque Monica la mitraille, enquête sur l’histoire de sa mère afin de faire éclater la vérité au grand jour et mieux comprendre qui elle était réellement.

Disponible dès maintenant

Vous n’avez pas besoin d’être avec Vidéotron pour avoir accès à ces plateformes : vous pouvez vous abonner directement à Club illico et à Vrai dès aujourd'hui !