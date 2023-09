À 36 ans, cet ancien des «Bucs» est entre la vie et la mort

L’ancien receveur de passes des Buccaneers de Tampa Bay Mike Williams est entre la vie et la mort après un accident sur un chantier de construction.

Mercredi, TMZ a appris que l’ancien joueur de la NFL était sous assistance respiratoire dans un hôpital de la Floride. L’homme de 36 ans a subi une grave blessure à la tête, selon une page GoFundMe lancée par son père.

TMZ avait initialement annoncé le décès de Williams, mais Tierney Lyle, ex-conjointe de celui-ci, a réfuté la nouvelle. Elle a précisé qu’il était la majorité du temps inconscient.

«Il était endormi quand nous sommes allés le voir. Il s’est réveillé quand il a entendu nos voix et celle de sa fille, a raconté Mme Lyle. Il nous a regardés et il a cligné des yeux. Il pleurait et il ne pouvait pas bouger.»

Sélectionné en quatrième ronde du repêchage de 2010 par les «Bucs», Williams a connu une fantastique première saison dans la NFL. Il a attrapé 65 passes pour des gains de 964 verges et 11 touchés. Il a connu deux autres bonnes saisons, mais n’a pas été en mesure de maintenir la cadence par la suite.

Celui qui a brièvement joué pour les Bills de Buffalo en 2014 a mis ses mains sur 223 ballons pour 3089 verges et 26 majeurs en 63 matchs en carrière.