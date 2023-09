À VOIR | La présentatrice météo Géraldine Lamarche se fait piquer par une guêpe en plein direct

La présentatrice météo Géraldine Lamarche a vécu un moment particulièrement inusité alors qu’elle était en direct sur les ondes de LCN, mardi matin.

Géraldine faisait son bulletin météo comme à l’habitude vers 7h20. Au moment où des tableaux étaient montrés en ondes, elle s’est fait piquer par une guêpe.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Les téléspectateurs ne l’ont pas vu se faire piquer, mais ils ont certainement entendu ce qui était en train de se passer. Géraldine arrête subitement de parler et on entend un drôle de son comme si on frappait avec le micro.

capture d'écran | TVA Nouvelles

«Je suis désolé, je viens de me faire piquer par une guêpe en plein direct! Ouh la la» dit-elle visiblement surprise par ce qui vient d’arriver.

capture d'écran | TVA Nouvelles

Elle arrive à compléter son intervention en restant très bien concentrée malgré tout.

À la fin de son segment, elle explique ce qui s’est passé et montre aussi la piqûre très profonde qu’elle a eue sur le bras.

capture d'écran | TVA Nouvelles

