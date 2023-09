BLANCHARD BEAUDOIN

Louise



À Outremont, le 29 août 2023, est décédée Louise Blanchard Beaudoin, née à Saint-Antoine-sur-Richelieu, fille de Marthe Richard et de Georges A. Blanchard, MD et épouse de feu Léo Beaudoin.Elle laisse dans le deuil ses soeurs, Renée Blanchard et Michèle Blanchard Routhier, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Le service religieux aura lieu le lundi 11 septembre 2023 à 13h en l'église catholique Sainte-Madeleine-d'Outremont située au 750 av. d'Outremont.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par l'envoi de messages de condoléances via l'avis de décès :