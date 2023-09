ROBERT, Véronique

(née Beaudin)



De St-Michel, le 2 septembre 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Véronique Beaudin, épouse de feu monsieur Florian Robert.Elle laisse dans le deuil ses enfants André, Louise (Michel), feu Denis (Millaine), Denise (Denis), Martine (Normand), Madeleine (Pierre) et Normand (Nathalie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Michel, le samedi 9 septembre 2023 dès 9h suivront les funérailles à 11h.