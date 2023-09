Aaron Rodgers confie avoir déjà observé un OVNI

Aaron Rodgers ne finit jamais de surprendre les amateurs de football avec ses déclarations hautes en couleur. Le quart-arrière des Jets de New York a expliqué avoir déjà observé ce qui ressemblait à un objet volant non identifié (OVNI) en 2005.

Le quadruple vainqueur du titre de joueur le plus utile de la NFL y est allé de cette surprenante déclaration pendant le cinquième et dernier épisode de la série «Hard Knocks», diffusé mardi, qui portait cette saison sur les Jets.

Selon Rodgers, cette rencontre du troisième type s’est produite peu avant le repêchage de 2005, où il a été sélectionné en première ronde par les Packers de Green Bay. Le footballeur se trouvait chez son coéquipier à l’Université de la Californie Steve Levy lorsqu’il a entendu une alarme.

Les deux hommes et le frère de Levy se sont précipités dehors et dans le ciel du New Jersey, il dit avoir vu un «gros objet qui se déplaçait dans les nuages».

«C’était comme une scène du “Jour de l’indépendance” quand les vaisseaux traversent l’atmosphère et créent ces explosions de feu dans le ciel», a dit Rodgers en faisant référence au film de 1996 mettant en vedette Will Smith.

D’ailleurs, un peu comme dans cette superproduction d’Hollywood, le pivot de 39 ans s’est rappelé avoir entendu des avions de chasse qui semblaient à la poursuite de l’OVNI.

«Personne n’a dit un mot. Ensuite, nous nous sommes regardé l’air de dire : “Avons-nous vraiment vu ce que nous pensons avoir vu?”» a poursuivi Rodgers.

Devant se lever vers 5 h le lendemain matin, le futur membre du Temple de la renommée reconnait ne pas avoir bien dormi. Il a d’ailleurs longtemps cherché des informations sur cet incident, apprenant notamment que l’alarme entendue provenait d’une centrale nucléaire des environs et que la zone dans laquelle il se trouvait était apparemment propice aux passages d’ovnis.

À moins d’une rencontre qui tourne mal avec des extraterrestres, Rodgers devrait effectuer ses débuts en saison régulière dans l’uniforme des Jets lundi, face aux Bills de Buffalo.