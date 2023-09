Agression répétée: les policiers le laissent filer après qu’il ait violemment battu une sexagénaire

Des policiers seraient sous enquête pour avoir relâché un ancien détenu qui aurait violemment battu une sexagénaire dans une station du métro de New York, après que des images de l’attaque brutale soient devenues virales.

«Cet incident est toujours sous enquête», se serait limité à dire un porte-parole du département de police de New York (NYPD) au «New York Post» mardi, après qu’une source bien au fait du dossier ait confirmé au média qu’une enquête du Bureau des affaires internes avait été ouverte.

Mardi, les images d’une brutale attaque dans une station du métro de New York sont devenues virales après qu’une employée ait filmé un homme, identifié comme l’ex-détenu Norton Blake, 43 ans, battant une sexagénaire avec sa propre canne, a rapporté le média américain.

Durant une longue minute, on peut voir l’homme atteindre violemment Laurell Reynolds, 60 ans, à la tête, au ventre, aux bras et aux jambes à plus d’une cinquantaine de reprises, avant de poursuivre l’assaut à coups de poing et de ceinture.

Selon ce qu’aurait confié la sexagénaire au «New York Post», l’homme aurait commencé à la battre après lui avoir ordonné de se tasser en l’insultant au moment où elle tentait de monter les marches avec sa marchette.

«Il a vraiment commencé à m'insulter. Puis il m'a poussé vers le bas et m'a frappée avec la canne et m'a renversée... il a pris ma marchette et il m'a battue. J'essayais de l'éloigner de moi. [...] Je ne pouvais rien faire», aurait relaté la femme.

Sauf qu’à l’arrivée des policiers sur les lieux, Norton Blake leur aurait donné un faux nom et aurait offert une version différente des faits, au point où les policiers auraient indiqué à la dame que s’ils emprisonnaient l’homme, ils devraient l’amener elle aussi, aurait-elle indiqué.

«Il pourrait faire ça encore au père ou à la mère de quelqu’un d’autre parce qu’ils ne l’ont pas enfermé», s’est emportée de son côté sa fille, Lashanne Reese, 41 ans.

Il n’est cependant pas clair si l’homme avait été relâché avant ou après que les policiers aient eu accès aux caméras de surveillance, a précisé le «New York Post».

Norton Blake aurait déjà été arrêté à neuf reprises pour une variété de crimes, incluant possession de drogue, agression et intrusion.