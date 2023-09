Botté d’envoi dans la NFL: un test énorme pour les Lions face aux Chiefs

Même si les Lions de Detroit ne sont pas parvenus à faire leur place en matchs éliminatoires l’hiver dernier, ils ont figuré parmi les équipes les plus dangereuses de la deuxième moitié de saison. Le duel de botté d’envoi de la NFL qui les oppose ce jeudi soir au rouleau compresseur des Chiefs en dira long sur quelle équipe ils forment vraiment.

Vous doutez du fait que les Lions étaient sérieux en fin de saison dernière? Retirez votre petit air cynique et cessez de lever le nez sur cette franchise qui a été trop longtemps une bonne vieille risée.

À leurs 10 derniers matchs, les félins ont montré un dossier plus que convaincant de huit victoires et deux revers. Toujours sceptique? Il faut savoir que de ces huit victoires, trois ont été enregistrées contre des clubs (Jaguars, Giants et Vikings) qui ont pris part aux éliminatoires.

Au passage, ils se sont aussi payés à deux reprises la tête de leurs tortionnaires de toujours, les Packers, question de chasser de vieux complexes tenaces. Durant ces fameux 10 derniers matchs de la saison, même la défense traditionnellement trouée des Lions s’est animée en concédant moins de 20 points par match à six reprises.

Getty Images via AFP

Des flammèches

L’attaque dispose d’une excellente ligne offensive, d’un tandem intrigant dans le champ-arrière avec David Montgomery et la recrue Jahmyr Gibbs, ainsi que d’un receveur de premier plan en Amon-Ra St. Brown.

Le groupe de receveurs manque de profondeur en l’absence du prometteur Jameson Williams, mais le quart-arrière Jared Goff a connu une étonnante saison, lui qui était laissé pour mort depuis que les Rams l’ont expédié à Detroit en courrier accéléré sans adresse de retour.

Ce mal-aimé a terminé la campagne sans être victime d’une interception à ses 324 dernières tentatives de passe, la cinquième meilleure séquence dans l’histoire.

Comme quoi cette petite équipe docile que tout le monde prend à la légère depuis la retraite de Barry Sanders en 1998 et qui n’a pas remporté un duel éliminatoire depuis 1991, recommence à montrer des dents.

Les Chiefs débutent en force

Getty Images via AFP

Maintenant que l’apologie des Lions a été faite, il faut tout de même rester les pieds et la tête sur la terre ferme.

La seule chose qui est plus dangereuse que la prolifique attaque des Chiefs, c’est cette même prolifique attaque des Chiefs avec plusieurs semaines pour préparer son plan machiavélique de destruction.

Les Chiefs ont en effet remporté leurs huit derniers matchs d’ouverture et tenteront de devenir la neuvième équipe de l’histoire à signer neuf gains de suite en lever de rideau.

Le passé, aussi glorieux soit-il, ne garantit rien, sauf qu’un certain Patrick Mahomes dirige encore la cavalerie. Il a remporté ses cinq matchs d’ouverture à ce jour et les Chiefs ont inscrit 37,8 points en moyenne.

Mahomes en a profité pour amasser 308,4 verges aériennes par match avec 18 passes de touchés et aucune interception. Il a lancé au moins trois passes de touchés dans chacun de ses cinq matchs d’ouverture. En d’autres termes, il commence fort!

C’est dire à quel point la machine infernale sera difficile à freiner. Bien sûr, au moment de rédiger ces lignes, on ne sait pas si l’ailier rapproché Travis Kelce, blessé au genou, sera de la partie. On ne sait pas si le plaqueur Chris Jones, en dispute contractuelle, sera au rendez-vous.

Ce qu’on sait, c’est que Mahomes sera Mahomes, même face à une défensive améliorée pour Detroit. Si les Lions en donnent pour leur argent aux Chiefs, ils s’attireront le respect universel sous les projecteurs du jeudi soir. S’ils perdent la face, les railleries reviendront vite.

MA PRÉDICTION : Lions 30 Chiefs 37

Gibbs sous les projecteurs

Getty Images via AFP

Choisi au 12e rang au total du dernier repêchage, le porteur Jahmyr Gibbs a d’énormes attentes avec les Lions. Il a affirmé sans retenue plus tôt cette semaine qu’il est en mesure d’amasser plus de 1000 verges au sol et 500 par les airs. La saison dernière, seul Christian McAffrey a réussi l’exploit avec les 49ers. Lors des deux saisons précédentes, aucun porteur n’atteint ce plateau.

La défense des Jets historique?

Getty Images via AFP

Ailleurs dans la ligue, un autre joueur qui ne manque pas de confiance est le demi de coin des Jets, DJ Reed. Selon lui, la défense des Jets a le potentiel d’être aussi dominante que l’immortelle brigade des Bears de 1985 ou que la «Legion of Boom» des Seahawks, en 2013. On parle ici de deux défenses historiquement dominantes. Les Jets reviennent avec huit partants sur une unité qui a terminé au quatrième rang la saison dernière et points accordés et verges accordées.

Purdy peut passer à l’histoire

Getty Images via AFP

Les 49ers renoueront dimanche avec leur quart-arrière Brock Purdy, le tout dernier choix du repêchage de 2022, qui a connu une ascension phénoménale l’an dernier.

Il avait remporté ses cinq premiers départs en saison régulière après des blessures aux réguliers qui l’ont parachuté dans le rôle de partant.

Purdy pourrait devenir dimanche le premier quart-arrière de l’histoire à remporter ses six premiers départs en lançant au moins deux passes de touchés à chaque fois. Les Steelers seront aux aguets.