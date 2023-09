Ça vous coûtera plus cher de voir de la NFL cette année

La NFL est plus populaire que jamais et ça se traduit par les prix des billets.

Selon TicketSmarter, le prix moyen d’une place dans l’un des 32 stades du circuit Goodell pour un match de la campagne 2023 est de 377 $US. C’est une augmentation significative comparativement à la saison précédente, puisque le prix moyen était de 235 $US.

• À lire aussi: Un début de saison complexe pour les Chiefs?

• À lire aussi: Tom Brady engagé par une compagnie aérienne

Ce sont les affrontements des Raiders de Las Vegas au Allegiant Stadium qui sont les plus dispendieux, et ce, avec une moyenne de 582 $US par billet. Les deux finalistes du dernier Super Bowl, soit les Chiefs de Kansas City (578 $US) et les Eagles de Philadelphie (559 $US), suivent de près.

Les Cowboys de Dallas (545 $US) et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (534 $US) complètent le top 5.

C’est à Atlanta qu’il en coûte le moins cher pour voir un match de la NFL. Il faudra débourser en moyenne 225 $US pour voir les Falcons et le joueur de ligne à l’attaque québécois Matthew Bergeron en 2023.