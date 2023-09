Circulation perturbée : manifestation de la FIQ au centre-ville

Les employés de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) ont manifesté au centre-ville mercredi en fin de journée.

Ils ont d’abord pris le métro à Laval avant de se diriger au niveau du centre-ville de Montréal en promettant qu’ils allaient perturber l’heure de pointe.

Pendant une heure, ils ont circulé entre autres sur le boulevard René-Lévesque et l'avenue Viger.

«Avec la conclusion du médiateur, c'est très clair que nous sommes à des années-lumière, donc ça nous prenait ça [une manifestation] pour travailler sur le projet de la grève et ça vient confirmer ce que nous pensions à la table des négociations que nous sommes très loin et le temps presse», mentionne la présidente de la FIQ Julie Bouchard.

Les manifestants n’ont pas voulu partager leur itinéraire avec les autorités.

Cependant, plusieurs membres sur place se sont confiés sur les points négatifs de leur métier en ce moment.

«Les gens quittent le réseau parce que les conditions de travail sont difficiles. Il y a du TSO à tour de bras. Ça prend des changements et on veut négocier pour vrai», dénonce une manifestante.

«Ce qu'on déplore, c'est nos conditions de travail, c'est notre salaire. On a passé la pandémie qui était difficile pour nous, on a eu zéro reconnaissance. pendant la pandémie nous étions des anges pour le gouvernement et là on est des diables quand on négocie», explique un manifestant.

Dans un communiqué, la FIQ a mentionné que c’était le début d’un automne chaud.

Cette manifestation a pour but de mettre de la pression sur le gouvernement pour tenter de faire avancer les négociations au sujet de la future convention collective.