Comment apprendre à l’école avec le ventre vide?

Une alimentation saine est une composante essentielle de la santé. De chacun et de la société elle-même. Or, au Canada et au Québec, des États pourtant riches, trop de gens, dont des enfants, mangent peu ou mal.

En termes polis, on appelle ça de l’«insécurité alimentaire». Dans les faits, il s’agit carrément de faim ou de malnutrition. En ces temps d’inflation folle, c’est encore pire.

C’est un manquement politique et social majeur que l’on traîne toutefois depuis bien avant. L’alimentation étant un des principaux angles morts dans nos politiques publiques.

Que ce soit dans les écoles, les hôpitaux, les CHSLD ou les ressources intermédiaires où vivent des milliers d’aînés fragiles et de personnes handicapées intellectuelles ou physiques, la qualité des repas qu’on y trouve est à géométrie beaucoup trop variable.

Résultat: chez de plus en plus de gens et à tous âges, des problèmes de santé physiques et cognitifs se multiplient. Une bonne alimentation les aurait pourtant prévenus.

Pour les écoles publiques, l’Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) sonne l’alarme.

Dans son étude intitulée Un programme universel d'alimentation scolaire pour le Québec, la chercheuse Anne Plourde note que «le Canada est un des rares pays de l’OCDE – et le seul pays du G7 – à ne pas s’être encore doté d’un tel programme». Relisez bien la phrase...

Son pesant d’or

Au Québec, les programmes existants sont inégaux et loin de suffire à la tâche. L’IRIS estime qu’un programme universel coûterait 1,7 milliard de dollars par année.

L'investissement vaudrait son pesant d’or. Car comment apprendre, se concentrer et progresser avec un ventre vide ou nourri tout croche?

La proposition de l’IRIS vise à ce que tous les élèves, nonobstant leur milieu social, en bénéficient. Donc, zéro stigmatisation sociale. Ce n’est pas un détail.

Étonnamment, Bernard Drainville, ministre de l’Éducation, s’y refuse. Trop cher. La vérité n’est-elle pas plutôt que le Québec n’a PAS les moyens de ne PAS bien nourrir ses futurs adultes?

Un tel programme respecterait aussi la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Adoptée en 2002, rappelons qu’elle édicte que cette lutte est un «impératif national». Incluant sur le plan alimentaire.

Préjugé encore répandu

En février 2003, malgré cette loi adoptée sous son propre gouvernement, feu Bernard Landry, alors premier ministre, s’en était pris durement aux parents des enfants qui vont à l’école le ventre vide.

«Si les oiseaux, avec la cervelle qu'ils ont, avait-il lancé, nourrissent leurs enfants le matin, comment se fait-il qu'il y a encore du monde qui ne nourrissent pas leurs enfants?»

Il avait ensuite regretté ses propos. Malheureusement, la réalité était – et demeure – que ce même préjugé est plus répandu qu’on ne le pense.

D’où l’importance du caractère non discriminatoire du programme proposé par l’IRIS.

Avec ses écoles à «trois vitesses», notre réseau scolaire, selon un rapport du Conseil supérieur de l’éducation publié en 2016, est déjà le plus inégalitaire au Canada.

C’est un déni du principe même d’égalité des chances. En ce domaine névralgique et depuis des décennies, le Québec et ses dirigeants, tous partis confondus, n’ont surtout pas lieu d’être fiers.

L’absence d’un programme universel d’alimentation ne fait qu’ajouter à ce même constat qui, il faut bien le dire, est de plus en plus gênant.