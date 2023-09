MAYER, Alain



À son domicile, entouré des siens, le 19 août 2023, à l'âge de 54 ans, est décédé M. Alain Mayer, fils de M. Guy Mayer et Mme Denise Gosselin.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants Noémie et Sheldon, ses soeurs Michèle (Daniel Dumoulin) et Mylène (Sébastien Maurice), sa nièce Emma et son neveu Noah, ses cousins et cousines, ainsi qu'autres parents et amis. Il fut prédécédé par sa soeur Isabelle.Les funérailles auront lieu en l'église de Ferme-Neuve, le vendredi 15 septembre 2023 à 13 h. La famille y recevra vos condoléances à compter de 12h30.Laoffre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.