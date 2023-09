De l’indifférence de nos enfants

L’idée m’est venue de vous écrire après la lecture de la lettre de Josée qui racontait qu’elle avait décidé de déshériter ses deux filles à cause de leur indifférence à son endroit. Sachez qu’il y a de plus en plus d’enfants qui grandissent avec de moins en moins de temps pour visiter leurs deux parents. Je fais malheureusement partie du lot et plusieurs de mes amies subissent le même sort. J’ai l’intention de modifier mon testament. Mais il faudrait que je me durcisse le cœur pour passer à l’acte. Ce geste n’est pas facile à poser, même s’il y a des limites à l’ingratitude.

Nous avons trop gâté nos enfants et on en paie le prix. Le « Je, Me, Moi/Me, Myself and I, », est devenu pour eux un mot d’ordre qu’ils appliquent à la lettre. Bien sûr qu’il ne faut pas mettre tous les enfants dans le paquet, mais il y en a déjà beaucoup trop.

Grand-mère déçue et triste

Nous avons certainement une part de responsabilité dans le manque d’empathie des jeunes envers leurs aînés, en particulier envers leurs géniteurs. Mais il faut aussi tenir compte de l’air du temps où l’individualisme est mis de l’avant, et où le bien-être individuel règne en maître.