Des statistiques gonflées chez les Jackals du New Jersey, adversaires des Capitales de Québec

Les Jackals du New Jersey, adversaires des Capitales de Québec à compter de jeudi lors de la demi-finale de la Ligue Frontière, font peur sur papier. On parle d’un total de 195 circuits en 95 matchs, mais il faut savoir que leurs matchs locaux ont été disputés dans ce qui s’apparente à un parc de balle-molle, cette saison.

Le gérant des Capitales Patrick Scalabrini s’est bien gardé de mettre de l’huile sur le feu à l’aube de cette série 2 de 3, mais il pouvait difficilement cacher que certains frappeurs des Jackals ont été fortement avantagés par une clôture située à moins de 290 pieds au champ droit. À titre comparatif, les Capitales ont totalisé 122 longues balles en saison régulière, venant néanmoins au troisième rang du circuit indépendant. Ça reste 73 circuits de moins.

«Les Jackals demeurent une puissance offensive, l’équipe est bâtie autour de ça, a statué Scalabrini, montrant un respect pour l'ennemi. Ils forment un groupe de matamores qui frappent des bombes.»

Keon Barnum et Josh Rehwaldt, deux frappeurs gauchers, n’ont pas moins profité largement de la dimension du Hinchcliffe Stadium, cette saison, terminant avec respectivement 30 et 29 circuits. Le droitier James Nelson, avec une moyenne au bâton de ,388, demeure la principale arme offensive des Jackals.

En terrain neutre

Pour cette demi-finale, une situation pour le moins particulière pourrait tourner à l’avantage des Capitales puisque la rencontre de jeudi, aux États-Unis, est prévue en territoire neutre. Le stade des Jackals n’est pas disponible puisqu’il est requis par une formation de l’école secondaire, qui a la priorité. Les Jackals ne sont pas les premiers locataires de l’endroit, de sorte que le premier match de la demi-finale se tiendra plutôt ailleurs au New Jersey, soit au Skylands Stadium, domicile des Miners de Sussex County.

Le stade des Miners est davantage adapté au baseball professionnel et c’est le partant des Capitales, le Panaméen Abdiel Saldana, qui en sera moins nerveux au monticule. Scalabrini a effectivement choisi de miser sur Saldana pour le premier match de la série tandis que Steven Fuentes sera le partant, samedi, à Québec. Advenant une troisième et ultime rencontre, également au Stade Canac, Ruben Ramirez sera envoyé au monticule.

«Saldana a terminé la saison un peu plus fort et c’était à son tour dans la rotation pour le premier match, a simplement expliqué le gérant. Pour Fuentes, on est à l’aise de le voir lancer à Québec, lui qui force souvent les adversaires à frapper des roulants et, avec le terrain synthétique, les jeux en défensive sont plus faciles à réaliser.»

Privés de leur as

Autre nouvelle intéressante pour les Capitales : ils n’auront pas à affronter l’excellent lanceur dominicain Jorge Tavarez. L’artilleur des Jackals a en effet réalisé un match complet de neuf manches, limitant les frappeurs des Miners à trois coups sûrs et un seul but sur balles, dans la victoire de 5 à 0, mardi soir, dans le cadre de la rencontre sans lendemain de la section est.

L’artilleur, qui a effectué 109 lancers et terminé la soirée avec 10 retraits au bâton, ne sera forcément pas utilisé pour le premier match. De plus, il appert que Tavarez ne serait pas en mesure de se présenter au Québec pour le week-end, en raison d’une situation l’empêchant de traverser les douanes. Autrement, les Jackals pourraient s’en remettre à plusieurs bons releveurs, dont Dazon Cole, Matt Vogel et Lance Lusk, pour déjouer les Capitales.

«Ils n’ont pas beaucoup de trous dans leur formation», a insisté Scalabrini.