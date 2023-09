Des visites guidées à New York pour voir... des rats

New York, admirée pour ces gratte-ciels, son architecture, mais également ces rats. C’est du moins ce qu’une entreprise offre aux touristes, une visite guidée pour voir les rats de New York, selon le New York Post.

Luke Miller, propriétaire de l’entreprise Real New York Tours, a décidé d’ajouter un arrêt au parc Columbus près du quartier chinois pour les clients qui aiment ces petits rongeurs.

Mentionnons que les autorités de New York ont de nombreux problèmes avec les rats depuis des années.

Une simple visite dans le métro de la grosse pomme et vous êtes presque assurés de voir quelques rongeurs au niveau des rails.