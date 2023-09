Football universitaire: un congé qui a fait beaucoup de bien au Rouge et Or qui a corrigé les lacunes du premier match à Sherbrooke

La semaine de congé a fait le plus grand bien au Rouge et Or de l’Université Laval qui a pu peaufiner ses systèmes de jeu et son exécution.

Le Rouge et Or a ouvert la saison le 25 août en disposant du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke par la marque de 37-14 avant de profiter d’une semaine de bye. Ils seront de retour en action, samedi soir, alors que les Redbirds de McGill seront en visite au PEPS.

«Après le match à Sherbrooke, nous sommes revenus en mode camp d’entraînement, a expliqué l’entraîneur-chef Glen Constantin qui avait donné une note de 6,5 à 7 à ses ouailles après le gain en Estrie. On a vu une grande amélioration et les gars sont excités à l’idée de disputer notre premier match à domicile. En plus des problèmes d’exécution, il y avait eu beaucoup d’erreurs mentales.»

L’exécution face au Vert & Or principalement au premier quart a déplu au pilote lavallois. «Dans la NFL et la LCF, ils jouent respectivement trois et deux parties présaison alors que de notre côté on tient un camp d’entraînement de 14 jours, a-t-il souligné. Pour la gestion de l’énergie et des blessures, on sait qu’on ne peut pas avoir 14 entraînements. Pour différentes raisons, il n’a pas été possible de disputer un match présaison dans les dernières années. J’aimerais ravoir un match présaison dans le futur parce que c’est la meilleure façon de gérer les émotions.»

Soirée en blanc

Pour ce premier match à domicile, les champions en titre de la Coupe Vanier évolueront pour une deuxième année consécutive devant des partisans vêtus de blanc. Cette soirée thématique inspirée de ce qui se fait dans la NCAA à Penn State emballe les joueurs.

«Dans notre jeunesse, on voyait ces soirées thématiques dans la NCAA et c’est le fun de pouvoir maintenant y participer, a souligné le demi défensif de 5e année Maxym Lavallée. Même si j’en suis à mon 5e match d’ouverture, les papillons ne partent jamais en raison du nombre de partisans dans les gradins.»

Ce dernier match d’ouverture à la maison aura une saveur encore plus spéciale pour le demi-défensif gatinois qui comptera une vingtaine de personnes dans les gradins pour l’appuyer. «À chaque année, le nombre de personnes de ma famille présent à nos parties augmente. C’est le fun de voir ma famille se réunir autour de ma passion. Ils sont fous, mais ce sont des bons fous.»

Plus de 10 000 billets vendus

Parlant de billets, le Rouge et Or a confirmé que le plateau des 10 000 spectateurs avait été franchi et qu’on prévoyait une foule entre 12 000 et 13 000 personnes. Au même moment à quelques kilomètres du PEPS, les Capitales disputeront au Stade Canac le deuxième match de la finale de l’Est de la Ligue Frontière face aux Jackals du New Jersey.

«Pendant la saison, les deux organisations se parlent, mais ça devient plus difficile de coordonner les horaires en séries, a souligné le président Jacques Tanguay. Je n’ai pas de craintes qu’ils vont remplir leur stade. Les partisans qui ont suivi les Capitales toute la saison iront au baseball et ils auront l’occasion de se reprendre au football puisqu’il y aura trois autres parties locales.»

Seul porte-parole

Jeudi matin, l’ailier espacé Kevin Mital sera à la cour municipale pour présenter un plaidoyer de culpabilité à des accusations réduites de voies de fait armées, voies de fait avec lésions et proférer des menaces à une personne. Le Rouge et Or attendra la décision de la justice avant d’émettre des commentaires, mais le président a partagé cette première réaction, mercredi, lors du point de presse hebdomadaire.

«Kevin a déjà été puni à outrance dans les médias, a affirmé Tanguay. Il a été un athlète et un étudiant impeccable pendant ses trois ans à Laval. On va attendre la décision. Je serai le seul qui va émettre des commentaires.»

Retour en force

Après une première sortie difficile face aux Carabins de l’Université de Montréal lors de leur premier match, les Redbirds affichaient meilleure mine, vendredi dernier, face au Vert & Or qu’ils ont défait au pointage de 26-14.

Recrue par excellence au pays en 2022, le quart-arrière Éloa Latendresse-Régimbald représente une grande menace autant avec son bras que ses jambes. «Il a joué deux excellentes parties contre nous l’an dernier et on veut prouver que nous sommes capables de bien faire et de jouer à nos standards, a indiqué Lavallée. Il va réussir des gros jeux, mais on veut en limiter le nombre. Eloa est l’un des meilleurs athlètes du RSEQ et il est très dangereux. Il ne veut pas se faire plaquer et son instinct de compétiteur est ce qui le démarque des autres quarts-arrières.»