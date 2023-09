Il utilise un drone pour larguer du colorant vert dans des piscines du New Jersey

Les résidents d'une auberge du New Jersey ont vu leur été gâché après qu'un homme ait utilisé un drone pour survoler leur piscine et y laisser tomber du colorant vert à plusieurs reprises, rapporte le New York Post.

Patrick Spina IV, 45 ans, a été arrêté lundi à Absecon après avoir prétendument terrorisé les baigneurs de piscines locales pendant des mois avec du colorant marin, transformant l'eau bleu clair en un vert néon.

Capture d'écran CNN

Sandra Woolstion, directrice générale du Quality Inn dans le canton de Galloway, a déclaré que la piscine de l’hôtel avait été ciblée des dizaines de fois depuis fin juin, gâchant le plaisir estival des clients.

Au total, la réparation de la piscine lui a coûté plusieurs milliers de dollars, car la teinture marine a causé de graves dommages à la base en béton, a déclaré Woolstion au New York Post.

La police d'Absecon a déclaré avoir reçu un signalement similaire de la part du propriétaire d’une résidence qui nageait dans sa piscine lorsqu'elle est soudainement devenue verte.

L'enquête a révélé que Spina avait déposé du colorant dans plusieurs autres piscines d'Absecon et de Galloway tout au long de l'été.

En collaboration avec la Federal Aviation Administration (FAA), la police d’Absecon a repéré le drone en plein vol le 1er septembre. Les autorités ont suivi l’engin jusqu’à l’entreprise de Spina au 345 E. White Horse Pike à Galloway.

Selon le New York Post, Spina a été incarcéré pour plusieurs chefs d'accusation de méfait criminel et a depuis été libéré de prison sous promesse de comparaître en attendant la procédure judiciaire.

La FAA dit que Spina pourrait être condamné à des amendes de plus de 30 000 dollars pour ces accusations et que sa certification de drone serait probablement suspendue ou révoquée.