Immigration: le Canada peine à tenir des statistiques valables

Il y a deux semaines, Justin Trudeau réunissait son nouveau cabinet. Il en est notamment ressorti une discussion sur l’impact des hausses majeures de l’immigration sur la crise du logement. Le ministre de l’Habitation avait ciblé l’explosion du nombre d’étudiants étrangers comme un facteur aggravant de cette crise.

Nous découvrons aujourd’hui que le problème va beaucoup plus loin. Le Canada semble avoir quasiment perdu le contrôle sur le nombre exact d’immigrants temporaires sur son territoire.

Les travailleurs étrangers, plus les étudiants internationaux, plus les migrants du chemin Roxham et les autres, on a perdu le compte exact. Dans chacune de ces catégories, certains devaient repartir et sont restés, certains demandent des prolongations de séjour, et certains passent sous le radar, vivant au pays clandestinement.

Plus fiable

La chose est devenue assez grave pour que des économistes remettent en question des données économiques à propos du Canada. Le Globe and Mail nous apprenait hier que des économistes de haut niveau doutent de la validité des mesures du PIB per capita au Canada.

Il s’agit de l’une des mesures de base du niveau de vie, un outil fréquemment utilisé pour comparer la richesse entre les pays. La Suisse a un PIB per capita de 92 000$US, le Canada de 55 000$US, le Mexique de 11 000$US et Haïti de 1750$US. Vous voyez le genre de comparaisons.

Le calcul du PIB par habitant est simplement une division du Produit intérieur brut du pays par le nombre d’habitants. Il repose donc sur la confiance que nous avons dans une mesure précise du nombre de personnes qui habitent le pays. C’est ce qui est de moins en moins sûr pour le Canada.

L’économiste senior de la Banque CIBC Benjamin Tal croit qu’il manque un million de personnes aux chiffres utilisés par le Canada. Un million! L’exercice du recensement tente de prendre en compte les non-résidents, mais selon les experts, on n’y arrive plus.

Planifier des politiques

Sous-estimer la population réelle d’un nombre aussi énorme qu’un million vient donc brouiller plusieurs données. Dans le cas du PIB per capita, le Canada est probablement moins riche que l’image statistique qu’il présente. Mathématique 101: si vous grossissez le chiffre sous la barre dans une division, le résultat va ressortir plus petit.

C’est pourquoi des économistes remettent en question la qualité des mesures de la performance économique du Canada.

Mais il n’y a pas que cette statistique qui souffre d’une sous-estimation de la population. Imaginez les données sur le logement, sur l’emploi ou sur l’immigration. Un écart d’un million vient tout biaiser. On aura beau dire que la plupart des personnes entrent dans la catégorie des immigrants temporaires, pour l’instant, ils vivent, travaillent, consomment et se logent au Canada.

Ce qu’il y a d’inquiétant, c’est que les ministères se basent sur ces données pour gérer. Comment planifier les besoins en santé ou les coûts d’un programme quand le gouvernement ne sait même combien nous sommes?