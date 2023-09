Julio Urias est puni par les Dodgers

Les Dodgers de Los Angeles ont placé le lanceur Julio Urias en congé administratif payé le temps que l’enquête du baseball majeur pour violence conjugale soit finalisée.

L’homme de 27 ans a été arrêté dimanche soir par la police de Los Angeles avant d’être libéré puisqu’il a payé sa caution de 50 000$. Les détails de l’incident restent pour l’instant inconnus.

Urias n’a pas voyagé avec l’équipe à Miami, où les Dodgers affrontent les Marlins, et il sera à l’écart de la formation jusqu’à nouvel ordre.

«Les Dodgers prennent au sérieux toutes les allégations de ce genre, et nous ne fermons pas les yeux ou excusons tout acte de violence conjugale. Nous coopérons entièrement avec l’enquête du baseball majeur et nous soutenons l’application du règlement par le baseball majeur et le commissaire», a déclaré l’organisation californienne par voie de communiqué.

Le club de Los Angeles a aussi annoncé avoir annulé la soirée de promotion du bobblehead d’Urias, qui était prévue pour le 21 septembre.

Le gaucher mexicain montre une fiche de 11-8 et une moyenne de points mérités de 4,60 cette saison.