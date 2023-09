La cause de la mort de Bob Barker révélée

La cause de la mort du très populaire animateur Bob Barker, décédé le 26 août dernier à 99 ans, est révélée.

L’Américain, qui a animé durant 35 ans The Price Is Right, a été emporté par la maladie d’Alzheimer, selon son certificat de décès consulté par NBC News.

Bob Barker est devenu un monument de la télévision notamment en animant The Price Is Right de 1972 à 2007.

Bob Barker sera enterré aux côtés de son épouse, Dorothy Jo Gideon, au cimetière de Forest Lawn, rapporte NBC News. Son agent précise qu’il n’y aura pas de service commémoratif.

Il semble que le nonagénaire est demeuré actif malgré la maladie d’Alzheimer.

Une amie de longue date de Bob Barker a fait savoir qu’il parlait et faisait de l’exercice peu de temps avant son décès.