La montée de l’extrême droite aux États-Unis devrait nous inquiéter

Déjà aux prises avec une sordide et dangereuse guerre culturelle qui oppose les villes aux zones rurales, une gauche doctrinaire à une droite identitaire, les Américains sont également confrontés à diverses formes d’extrémismes.

Si l’extrême droite a des origines plus lointaines, depuis les années 1960 des organisations extrémistes de gauche se sont développées et les deux factions constituent une menace pour la démocratie américaine.

L’extrémisme le plus dangereux

En 1986, le département la Justice américain relevait la menace que faisait planer l’extrémisme de gauche comme de droite, mais précisait que les probabilités d’une opération d’envergure contre l’État émanant de la droite étaient plus élevées.

Ce potentiel de l’extrême droite émanait de son attachement aux valeurs américaines traditionnelles.

Pour peu que vous me lisiez régulièrement, vous avez constaté que je pointe régulièrement en direction de l’extrême droite depuis les tout débuts du «Carnet américain».

Proches de plusieurs conservateurs, invités à la CPAC et mentionnés sans condamnation par le 45e président des États-Unis, des extrémistes de droite sont branchés sur des factions dans le reste de l’Occident. Loin d’être isolés, on leur offre des tribunes, et une part non négligeable de la population éprouve une certaine sympathie à leur endroit.

Ne manquez pas la chronique quotidienne de Luc Laliberté au micro de Richard Martineau , tous les jours en balado et en audiovisuel via la plateforme audio QUB radio :

Plusieurs d’entre vous n’ont pas manqué de souligner que lors de plusieurs manifestations, des extrémistes de gauche n’ont pas hésité à recourir à la violence et à s’en prendre aux représentants des forces de l’ordre.

Vous aviez raison, mais même à ce chapitre, c’est encore l’extrême droite qui représente un plus grand risque pour les policiers. Que ce soit historiquement ou plus récemment, les faits sont tenaces et je vous suggère la lecture de cet article du Council on Foreign Relations de janvier 2023.

Oath Keepers et Proud Boys au-devant de la scène

Depuis le mois de mai, on annonce régulièrement les sentences des membres des Oath Keepers et des Proud Boys qui ont participé à l’assaut contre le Capitole du 6 janvier 2021. Mardi, Enrique Tarrio héritait de la peine la plus sévère de toutes puisqu’il passera vingt ans à l’ombre pour complot séditieux.

Le juge Timothy Kelly n’a pas été tendre envers Tarrio lors du prononcé de la sentence: «Our country was founded as an experiment in self-government by the people, but it cannot long endure if the way we elect our leaders is threatened with force and violence.»

Identifiant Tarrio comme l’organisateur le plus important, il a donc rappelé que l’expérience de la démocratie américaine ne pouvait survivre à l’usage de la force et de la violence contre les élus.

Bien avant les années Trump et le 6 janvier 2021, la démocratie américaine souffrait d’un nombre important de problèmes, mais rien d’aussi grave que cette montée en puissance de l’extrême droite.

Elle s’est approchée du pouvoir politique et obtient un financement de la part de milliardaires comme Peter Thiel. Souhaitons que les procès et les sentences lourdes refroidissent les ardeurs de plusieurs.