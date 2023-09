Le dilemme des libéraux et Marwah Rizqy

Le PLQ se cherche un sauveur afin de renouer avec l’électorat québécois. À 5% d’appuis dans les derniers sondages auprès des électeurs francophones, la pente semble insurmontable, ce qui explique la frilosité de plusieurs candidats.

Lucidement, il est presque impossible – quoiqu’en politique on ne sait jamais, et une fenêtre pourrait s’ouvrir si François Legault ne se représentait pas – que le PLQ soit compétitif lors de la prochaine élection générale en 2026. C’est donc, en date d’aujourd’hui, une traversée vraisemblable minimale de sept ans dans l’opposition qui se dessine pour le PLQ.

Résister sept ans comme chef d’un parti d’opposition est possible mais complexe, surtout pour un parti habitué au pouvoir.

Scénarios possibles

Différents scénarios sont alors possibles pour un futur nouveau chef du PLQ.

Scénario A: voit le nouveau chef se faire montrer la porte après une nouvelle dégelée aux élections de 2026. Le même sort que Dominique Anglade, mise dehors un mois après l’élection. C’est un scénario ingrat, mais probable.

Scénario B: ressemble à celui de Paul St-Pierre Plamondon du PQ. Le PLQ peine à renouer avec la victoire, mais les minces attentes permettent à son chef d’asseoir son leadership, grâce à une performance plus solide que prévu. Ce faisant, l’espoir renaît pour 2030. C’est aussi le chemin qu’a pris la CAQ avec François Legault, défait en 2012 et 2014, il a fait sept années dans l’opposition avant de devenir PM en 2018.

Mais comme la politique reste imprévisible, au lendemain d’une nouvelle défaite en 2026, le chef des Libéraux ne sera jamais à l’abri d’un scénario C, l’arrivée d’un candidat super-vedette qui donnerait l’impression aux militants que le Saint-Graal est à leur portée.

Marwah Rizqy

Marwah Rizqy est excellente et est probablement la meilleure cheffe que le PLQ pourrait avoir aujourd’hui. Or, serait-elle encore la plus populaire si une Mélanie Joly ou un François-Philippe Champagne décidaient de se lancer dans l’aventure après 2026?

Rizqy souhaite avoir un deuxième bébé et ce projet est beaucoup plus porteur qu’une traversée du désert sans assurance de finalité. Après la politique, ce qui reste, c’est la famille, les enfants... Se lancer après 2026 serait certainement plus judicieux...