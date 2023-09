Le projet de construction de 43 CPE préfabriqués est annulé

Le projet de construction de 43 CPE préfabriqués partout en province pour créer des places en garderie plus rapidement est annulé. L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) a confirmé à TVA Nouvelles que la décision a été prise de se retirer du projet pour des raisons budgétaires.

Les soumissions reçues dans le cadre du deuxième appel d'offres dépassaient de beaucoup le cadre budgétaire.

«Les deux soumissions reçues dépassaient très largement les prévisions établies. Donc, à partir de ce moment-là, la décision a dû être prise de se retirer du projet-là de préfabriqué, car ces soumissions-là ne cadraient pas avec les restrictions budgétaires», explique le directeur général, Association québécoise des centres de la petite enfance, Sandro Di Cori.

Au total, la construction de 43 CPE modulaires préfabriqués devait permettre de créer plus rapidement 3223 places dans la majorité des régions du Québec.

TVA NOUVELLES

En mode solutions pour livrer les places en CPE

L'AQCPE indique être en mode solution. Les centres de la petite enfance qui avaient des projets ont été informés de la décision hier matin.

L'Association se veut rassurante et travaille avec ses membres pour que les places soient livrées le plus rapidement possible, notamment par le mode de construction dit «classique».

«On est à explorer différentes avenues pour s'assurer que ces places-là soient livrées. C'est l'essentiel du message. On est en mode solution, on veut s'assurer que ça fonctionne, car ces places sont là pour combler des besoins. Les parents qui ont des besoins criants et c'est pour ça qu'on est dans ce projet-là», précise Sandro Di Cori.

Sur la Côte-Nord, trois installations devaient concrétiser des places avec le modèle de construction préfabriqué, soit le CPE Nid d'hirondelle à Sept-Îles avec 97 places, le CPE Les P'tits bécots à Baie-Comeau avec 91 places et le CPE Touchatouille à Port-Cartier avec 61 places.

L'appel d'offres comprenait aussi un projet à Gaspé.

Les discussions se poursuivent entre l'AQCPE avec le ministère de la Famille dans le dossier pour trouver des façons de faire pour la concrétisation des projets.

«La façon de les livrer va changer. La volonté et la motivation de les livrer demeurent entières autant du côté de l’AQCPE que du ministère de la Famille. La demande, elle est là. Il y a plein de plans qui sont déjà mis en place. Il y a plein de travail qui a déjà été fait au préalable et qui est encore utile bien qu’on n'aille pas aller de l’avant avec le modèle préfabriqué», ajoute M. Di Cori.