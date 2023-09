Les Capitales affronteront les puissants Jackals

Les Capitales de Québec feront face aux puissants Jackals du New Jersey lors de la demi-finale de la Ligue Frontière de baseball, à compter de jeudi, à Augusta.

Les Jackals ont effet remporté le match sans lendemain de la section est, mardi soir, contre les Miners de Sussex County par le pointage de 5 à 0.

Après le premier match prévu au New Jersey, la confrontation se transportera naturellement à Québec, samedi, et possiblement dimanche advenant une rencontre décisive.

La bonne nouvelle pour les Capitales, c’est qu’ils n’auront pas à affronter l’excellent lanceur dominicain Jorge Tavarez. Du moins, lors du premier match de la série. Tavarez a réalisé un match complet de neuf manches, limitant les frappeurs des Miners à trois coups sûrs et un seul but sur balles. L’artilleur a également terminé la soirée avec 10 retraits au bâton. Ayant effectué 109 lancers, Tavarez risque aussi d’être indisponible ou fatigué pour le deuxième match de la série, samedi, à Québec.

Auteur de trois coups sûrs, dont un circuit en solo, dans la victoire face aux Miners, Keon Barnum sera par ailleurs à surveiller dans la série face aux Capitales. Barnum a mené le circuit indépendant, cette saison, avec 30 longues balles, à égalité avec son coéquipier James Nelson.

Durant la saison régulière, les Capitales et les Jackals ont disputé neuf matchs, le club de Québec ayant eu l'avantage avec six victoires contre trois défaites. C'est d'ailleurs cette fiche opposant les deux équipes qui a permis de départager le classement final en raison d'un dossier similaire de 60-35.

Releveurs disponibles

Parmi les autres partants des Jackals, John Baker en est un qui devrait logiquement voir de l’action contre les Capitales tandis que les nombreux releveurs, dont Dazon Cole, Matt Vogel et Lance Lusk, seront tous prêts à fouler le monticule. La grande force de l’équipe du New Jersey demeure toutefois au bâton. Pour les contrer, le club de Québec misera sur les lanceurs panaméens Steven Fuentes et Abdiel Saldana, dans l’ordre ou dans le désordre, pour les deux premiers matchs de la série 2 de 3.

Dans l’autre demi-finale, les Grizzlies de Gateway connaissent également leurs adversaires : les Otters d’Evansville. Ces derniers ont vaincu les Boomers de Schaumburg par le pointage de 4 à 3 dans le match sans lendemain de la section ouest.