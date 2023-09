L’ex-juge Jacques Delisle retourne à procès pour le meurtre prémédité de son épouse

L’ex-juge Jacques Delisle n’en a pas fini avec la justice : la Cour d’appel vient de casser l’arrêt des procédures prononcé contre lui et renvoie l’accusé devant le tribunal pour la tenue d’un second procès pour le meurtre prémédité de son épouse.

La Cour d’appel s’est rendue aux arguments du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui estimait que l’arrêt des procédures prononcé dans cette affaire l’an dernier constituait un « remède draconien ».

À 88 ans, Jacques Delisle renoue donc avec l’accusation de meurtre au premier degré qui pèse contre lui, ainsi que les procédures judiciaires devant mener à la tenue d’un second procès devant la Cour supérieure.

Cela ne signifie pas pour autant que Jacques Delisle subira ce second procès. Son avocat a déjà laissé savoir que si la Cour d’appel en venait à donner raison au DPCP, il présenterait d’autres arguments devant la Cour supérieure pour tenter d'obtenir un arrêt des procédures.

Rappelons que cette saga judiciaire s’étire depuis près de 14 ans, maintenant.

Jacques Delisle a marqué l’histoire en devenant le premier juge au Canada à être accusé, puis reconnu coupable du meurtre prémédité de son épouse, en 2012.

Après de vaines tentatives d’appel, il a déposé une demande de révision ministérielle, en 2015. Six ans plus tard, le ministre fédéral de la Justice ordonnait un nouveau procès, se disant convaincu qu’une possible erreur judiciaire ait été commise.

Libre sous conditions en attente de son nouveau procès, Jacques Delisle a bénéficié d’un arrêt des procédures, en avril 2022, au motif que le pathologiste de l’État avait fait preuve de « négligence inacceptable » lors de l’autopsie de la défunte.

Pour la Couronne toutefois, la « négligence » reprochée au pathologiste n’était pas suffisante pour faire tomber l’accusation. Elle s’est donc adressée à la Cour d’appel avec l’objectif de casser l’ordonnance d’arrêt des procédures et d’obtenir un nouveau procès. Ce qui s’est produit.

Nicole Rainville a été retrouvée sans vie, une balle dans la tête, dans son condo de Sillery en novembre 2009. Son mari et ses enfants ont toujours affirmé que la femme, physiquement diminuée et dépressive, s’était enlevée la vie.

