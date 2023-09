Mexique: identification des restes de neuf migrants retrouvés près des États-Unis

Les restes de neuf des dix migrants dont les ossements ont été retrouvés fin août dans une zone désertique au Mexique à la frontière avec les États-Unis sont dorénavant identifiés, a annoncé mardi le parquet de l'État mexicain de Chihuahua (Nord).

Des proches des victimes ont expliqué pour leur part que le groupe comprenait au total 14 hommes, tous Mexicains, dont trois restent portés disparus.

«L'identité génétique de neuf personnes sur les dix qui ont été retrouvées sur le site connu comme El Mimbre dans la municipalité de Coyame, a été déterminée», selon un communiqué du parquet. Les services de médecine légale espèrent confirmer l'identité de la dixième personne.

L'épouse de l'un des migrants, qui a demandé l'anonymat pour des raisons de sécurité, a raconté à l'AFP que son mari était parti en septembre 2021 avec des passeurs pour tenter d'entrer aux États-Unis. Le voyage prévu durait sept heures en voiture et trois jours à pied à travers le désert entre le Chihuahua et le Texas.

Les proches des victimes ont expliqué que le groupe avait été intercepté peu après son départ de la municipalité de Coyame par un groupe armé selon le récit de l'un des migrants, relâché parce que mineur et qui bénéficie actuellement d'un statut de témoin protégé octroyé par le parquet.

Le parquet a précisé que ses représentants avaient rencontré des proches des migrants disparus pour les informer avant que s'organise la remise des corps aux familles.

Le Chihuahua et d'autres États mexicains constituent un passage obligé pour des milliers de migrants mexicains et d'autres nationalités qui tentent d'entrer aux États-Unis au risque de leur vie en s'en remettant à des passeurs le plus souvent liés à des cartels de narcotrafiquants.