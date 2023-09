NFL : le premier joueur ouvertement gai prend sa retraite

L’ailier défensif Carl Nassib, devenu en 2021 le premier joueur ouvertement gai à disputer une rencontre de saison régulière dans la NFL, a annoncé mercredi sa retraite.

L’homme de 30 ans a disputé sept saisons dans le circuit Goodell, dont celle de 2022 avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il est surtout connu pour avoir dévoilé son homosexualité dans une vidéo sur Instagram, en juin 2021.

• À lire aussi: Aaron Rodgers confie avoir déjà observé un OVNI

• À lire aussi: Déjà de la bisbille chez les Raiders

• À lire aussi: Football: Antonio Brown aurait voulu sortir une arme à feu contre des joueurs

«Ç’a toujours été mon rêve de jouer dans la NFL, même comme remplaçant, et je me sens vraiment comme la personne la plus chanceuse de la planète. [...] Je peux véritablement accrocher mon casque en me disant que j’ai donné tout ce que j’avais», a écrit sur les réseaux sociaux le produit de l’Université Penn State.

Nassib a effectué 38 départs en 99 matchs de saison régulière. Il a effectué une interception et 25,5 sacs du quart. Repêché en 2016 par les Browns de Cleveland, il a également porté l’uniforme des Raiders de Las Vegas.

Selon le «USA Today», l’Américain se tournera désormais vers l’organisation à but non lucratif Rayze et travaillera avec la NFL pour des efforts de diversité et de philanthropie.