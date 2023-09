Oubliez ça, la semaine de 4 jours!

La même rengaine revient chaque fête du Travail.

On nous fait miroiter la Sainte Trinité du bonheur: bien gagner sa vie en travaillant moins. C’est le mirage de la semaine de 4 jours.

Le problème, c’est qu’on n’a pas les moyens! Ni dans les services publics, ni dans le secteur privé.

Gros bout du bâton

Pénurie de main-d’œuvre oblige, la semaine de 4 jours a le vent dans les voiles.

Plusieurs études concluent même que celle-ci mène à une baisse de l’absentéisme, du stress, de l’épuisement professionnel. Davantage de temps libres, meilleure conciliation travail-famille, ce serait le nouveau nirvana.

Or, la semaine de 4 jours, c’est peut-être génial dans les entreprises qui en ont les moyens. Mais pour l’ensemble de l’économie, le risque est énorme.

L’OCDE prévoit déjà que le Canada enregistrera la plus faible croissance économique par habitant d’ici 2030 ET d’ici 2060.

En 2060, pour avoir le même niveau de vie qu’un Australien, il faudra travailler 6,8 jours par semaine!

De rêver à la semaine de 4 jours avant d’avoir réglé notre problème de productivité, c’est carrément mettre la charrue avant les bœufs.

Tabou

D’ailleurs, nul n’ose le dire trop fort, mais on en voit déjà les dégâts.

Regardez l’état des réseaux de la santé et de l’éducation.

Selon l’Ordre des infirmières, seules 68% d’entre elles travaillent à temps plein.

Chez les omnipraticiens, pas de statistiques officielles. Mais selon la RAMQ, entre ceux qui se dévouent corps et âme et les autres, la moyenne des jours facturés par les médecins se situe à 184 jours par an. Or, la moyenne des Québécois en travaille 225.

Et dans le réseau de l’éducation? Sans surprise, les données ne sont pas disponibles. Mais nous avons tous entendu parler des enseignantes à 4 jours semaine qui laissent leurs élèves entre les mains de remplaçantes 20% du temps au bas mot.

On comprend, ces profs, ces infirmières sont épuisées. Mieux vaut leur consentir un horaire allégé que de les perdre.

À vrai dire, c’est l’œuf ou la poule.

Si ces travailleurs faisaient des semaines complètes, ceux qui les remplacent pourraient être affectés à d’autres tâches essentielles. Les épuisées n’auraient-elles pas enfin l’appui qu’elles réclament à grands cris?

Les horaires flexibles, les semaines de 4 jours, les aménagements d’horaires, ça se négocie à la pièce dans le secteur privé pourvu que chacun y trouve son compte.

Mais l’expérience démontre que quand on l’applique à la complexité d’une convention collective qui régit des milliers d’employés, ça devient une camisole de force qui nuit à la prestation de services.

Le privilège devient un droit. L’équilibre est rompu.

Culture sociale

Elle est lointaine l’époque où l’on pouvait citer John F. Kennedy.

«Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays.»

La société a évolué. La vocation ne suffit plus. L’intérêt collectif a cédé le pas au bien-être individuel.

C’est une part importante du casse-tête qu’il faudra résoudre pour espérer remettre nos services publics sur les rails.