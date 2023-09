Paiement par cellulaire: voici six précautions à prendre

Simple, efficace et pas encombrant: de plus en plus de Canadiens laissent leur portefeuille à la maison et payent directement avec leur cellulaire. Voici quelques précautions à prendre pour sécuriser au maximum ses transactions.

Ces six conseils ont été donnés par des experts au Toronto Star.

1-N’installez pas n’importe quoi sur votre cellulaire

Il faut faire preuve de jugement et éviter d’installer des applications qui ne sont pas nécessaires sur son cellulaire, a indiqué José Fernandez, directeur de l'innovation pour l’organisme de cybersécurité québécois Cybereco, au média anglophone.

«Si vous installez sur votre téléphone une application contenant un composant malveillant, cette application [pourrait théoriquement] exploiter une vulnérabilité de votre téléphone et voler vos informations, a-t-il indiqué. Considérez-le comme votre maison: inviteriez-vous n'importe qui chez vous?»

2- N’effectuez pas de transaction sur un Wi-Fi non sécurisé

Si vous êtes connecté sur un réseau Wi-Fi non sécurisé dans un café et que vous souhaitez payer, il est conseillé de se déconnecter avant d’effectuer la transaction et d’utiliser son propre réseau, selon Hasan Cavusoglu, professeur agrégé en systèmes d'information de gestion à l'Université de la Colombie-Britannique.

«Si la transaction passe par un réseau sans fil non sécurisé, il existe une faible possibilité que les informations de transaction soient volées», a-t-il déclaré au Toronto Star, en précisant toutefois que la plupart des principaux portefeuilles numériques sont munis de «systèmes de cryptage très puissants».

3-Ne chargez pas votre cellulaire en public

Ce n’est pas que dans le monde virtuel qu’il faut être vigilant, mais également dans les lieux physiques, selon José Fernandez qui avertit d’éviter à tout prix de charger son cellulaire en utilisant un câble ou une borne de recharge publique.

«Malheureusement, les câbles que nous utilisons pour recharger les téléphones ne transportent pas seulement de l'énergie, mais aussi des informations», a-t-il indiqué en expliquant que ces derniers peuvent être utilisés pour télécharger des logiciels malveillants sur l’appareil.

4-Cachez votre écran des regards indiscrets

Dans la même lignée, Hasan Cavosoglu conseille quant à lui de cacher son écran des regards indiscrets au moment de déverrouiller son cellulaire, en cas d’utilisation d’un mot de passe, et non des données biométriques, pour éviter que des individus mal intentionnés puissent déverrouiller l’appareil.

5-Gardez un œil sur vos achats du mois

Comme il faudrait idéalement le faire avec une carte bancaire physique, il est recommandé de suivre son historique d’achat du dernier mois pour s’assurer de détecter le plus vite possible toute transaction frauduleuse, a souligné le professeur agrégé au Toronto Star.

6- Lisez les conditions d’utilisation avant

S’il peut être ennuyant de lire les petits caractères, il est important de savoir si son portefeuille mobile vient avec des «attentes supplémentaires» de votre part.

«Par exemple, s'ils vous disent que vous devriez avoir un mot de passe supplémentaire sur votre appareil, assurez-vous que vous remplissez ces conditions», a indiqué Hasan Cavusoglu au média anglophone.

Il pourrait également valoir la peine de vérifier auprès de votre banque si des frais supplémentaires s’appliquent après un paiement mobile, a ajouté quant à lui Hassan Khan, PDG de Todaq, une entreprise canadienne de technologie.