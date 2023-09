Pour gagner, Joe Biden devra surmonter des perceptions aussi fausses que tenaces

Les démocrates misent sur les déboires juridiques de Donald Trump pour conserver la présidence en 2024, mais ils devront aussi déboulonner des mythes.

À l’élection de 2024, les Américains devront choisir entre les idéaux démocratiques fondateurs de leur pays et le virage autoritaire que promet Donald Trump.

Alors que ce dernier collectionne les accusations criminelles, comment se fait-il que les sondages récents mettent ces deux choix virtuellement à égalité?

En bref, les élections présidentielles sont généralement un référendum sur le président sortant et les perceptions des électeurs sur l’administration Biden, dont le taux d’approbation demeure anémique, sont déconnectées de la réalité.

Vendre la Bidenomics

Sur l’économie, le taux d’approbation de Biden est abyssal. Pourtant, l’emploi performe au-delà des attentes, l’inflation s’estompe et les marchés boursiers carburent. En plus, Biden a réalisé plusieurs des politiques promises, mais jamais livrées par son prédécesseur, notamment en politique commerciale et dans le domaine des infrastructures.

Bien sûr, le portrait n’est pas uniformément rose, mais la morosité des perceptions ne correspond pas à la réalité d’ensemble plutôt positive.

Joe Biden n’arrive toujours pas à vendre les succès de la Bidenomics alors que subsiste le mythe selon lequel l’économie irait mieux entre les mains d’un homme d’affaires, même si l’homme d’affaires en question a multiplié les faillites.

Des progrès invisibles

Dans plusieurs autres domaines, dont la politique étrangère, l’immigration et la sécurité publique, des progrès réels ont été réalisés pendant la présidence Biden, mais ceux-ci demeurent obscurcis par la persistance de perceptions biaisées, voire mythiques.

L’administration Biden peut être créditée pour le redressement des alliances entre les démocraties avancées, mais plusieurs défis subsistent et Trump continue d’entretenir le mythe selon lequel tout irait mieux sous sa gouverne même s’il ne propose rien de concret.

À propos de l’immigration, Biden a hérité d’un gâchis qui se détériorait depuis longtemps, mais une bonne partie de l’opinion semble croire qu’il a lui-même créé le problème.

Les républicains capitalisent aussi beaucoup sur des perceptions déformées concernant la violence urbaine, dont les progrès à long terme sont réels, mais largement invisibles.

Fausses équivalences et cynisme

La différence entre les perceptions et la réalité est frappante pour ce qui est des distinctions entre Biden et Trump. Comme j’écrivais la semaine dernière, Biden peine à surmonter les perceptions simplistes sur son état physique ou mental alors que son vis-à-vis, qui n’est guère mieux, obtient un passe-droit.

Même la montagne d’accusations criminelles contre Trump, fondées sur des preuves solides, n’arrive pas à dissiper le nuage d’allusions sans fondements sur l’implication de Joe Biden dans les magouilles de son fils. Les républicains alimentent aussi la fausse perception selon laquelle Biden instrumentalise la justice contre Trump, alors que Trump promet bien pire s’il reprend la présidence.

La persistance de telles fausses équivalences fait croire que tous les politiciens sont pareils et alimente le cynisme, un terreau fertile pour les démagogues.

Dans un pays où les électeurs sont notoirement inattentifs ou enfermés dans des silos partisans, Joe Biden aura fort à faire pour renverser ces fausses perceptions. Le sort de la démocratie américaine en dépend.