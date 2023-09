Quels sont les employés les mieux rémunérés en 2022?

En termes de rémunération globale encaissée en 2022, ce sont les employés des villes de 25 000 habitants et plus qui remportent la palme au Québec.

Dans l’étude qu’elle vient tout juste de publier, Statistique Québec évalue leur rémunération globale (salaire, régime de retraite, avantages sociaux, heures de présence au travail) à un montant de 67,64$ de l’heure en moyenne.

Au deuxième rang des travailleurs les mieux rémunérés, on retrouve les fonctionnaires fédéraux avec un revenu global de 66,78$ de l’heure, soit à peine 1% sous celle des employés municipaux.

En cette période de renégociation des conventions collectives dans le secteur public québécois, les résultats de la nouvelle enquête de Vladimir Racila de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) sur la rémunération globale permettent de constater le plus objectivement possible que les employés du secteur public québécois gagnent pas mal moins que leurs homologues du secteur municipal et du gouvernement fédéral.

L’ensemble de l’administration québécoise encaisse présentement une rémunération globale moyenne de 58,23$ l’heure, soit 14% de moins que les fonctionnaires municipaux. À comparer aux employés du fédéral, l’écart est de 12,8%.

Pas de doute que les résultats de l’enquête de l’ISQ tombent à point nommé pour le Front commun (la CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS) qui représentent les quelque 420 000 travailleuses et travailleurs de l’État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu’en enseignement supérieur. Rappelons que les conventions collectives sont échues depuis le 31 mars 2023.

PIRE AU PRIVÉ

Au chapitre de la rémunération globale, les employés du secteur privé, eux, accusent un net retard sur tous les fonctionnaires, peu importe le palier gouvernemental pour lequel ils travaillent, que ce soit le municipal, le fédéral ou le provincial.

Les employés qui travaillent dans les entreprises de 200 employés et plus du secteur de la fabrication encaissent en moyenne une rémunération globale de 48,20$ l’heure. Il en est de même ou presque (48,14$ l’heure) pour les autres employés du secteur privé qui œuvrent dans les entreprises de 500 employés et plus.

On constate donc ici un écart de 28% avec le municipal et le fédéral et un écart de 18% avec le provincial.

L’écart par rapport aux fonctionnaires est encore plus grand quand on travaille dans les PME de 200 à 499 employés, là où la rémunération globale se limite à 41,82$ l’heure, en moyenne. C’est 38% de moins que la rémunération globale versée aux fonctionnaires municipaux et fédéraux. Par rapport aux employés de la fonction publique québécoise, l’écart est de 28%.

AU NIVEAU DES SALAIRES ANNUELS

Là aussi, les résultats de l’enquête de l’ISQ révèlent des écarts importants entre les employés du secteur public et ceux du secteur privé.

À preuve, voici le salaire annuel moyen de chacun des groupes d’employés au Québec, en 2022:

– Administration fédérale: 87 836$ (44,73 $ / heure)

– Administration municipale: 81 856$ (42,81$/heure)

– Administration québécoise: 71 274$ (38,51$/heure)

– Entreprises de fabrication: 69 390$ (33,78$/heure)

– Entreprises de 500 employés et plus: 68 828$ (34,32$/heure)

– PME de 200 à 499 employés: 61 611$ (30,63$/heure)

Comme vous le constatez, il s’est avéré en 2022 plus payant de travailler dans le secteur public que dans le secteur privé.